Знайшли причину ключового ускладнення: вчені з'ясували механізм ураження кісток раком грудей

Рак грудей є глобальною загрозою для мільйонів жінок і випадки його виявлення в молодому віці лише частішають. Однак нещодавно вчені з'ясували механізм розвитку його небезпечного ускладнення, а разом із цим і мету для майбутніх методів його лікування.

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Дослідники з Університету Тампере та Ізмірського технологічного інституту розробили нову модель раку in vitro для вивчення того, як і чому рак молочної залози поширюється на кістки хворих. Ця інноваційна модель може зіграти вирішальну роль у розробці інструментів, які передбачають ризик метастазування раку молочної залози в кістки, що є поширеним і часто фатальним розвитком захворювання, пише ScienceDaily.

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Рак молочної залози є серйозною глобальною проблемою: за оцінками, щорічно реєструють 2,3 мільйона нових випадків захворювання і близько 700 000 смертей. Рання діагностика і лікування дають змогу домогтися високого виживання пацієнтів — до 80%, проте хвороба часто дає метастази або поширюється в інші органи ще до постановки діагнозу, що робить її невиліковною і відповідальною за більш ніж 90% смертей від раку.

Команда з Групи прецизійних наноматеріалів Університету Тампере та Лабораторії молекулярної біології раку Технологічного інституту Ізміра використовувала технологію "лабораторія-на-чіпі" для моделювання більш реалістичного пухлинного середовища. Ця модель дала змогу вченим вивчити молекулярні та фізіологічні чинники, що сприяють поширенню клітин раку молочної залози на кістки.

Як зазначає Бурку Фіратлігіл-Йілдірір, постдокторантка Університету Тампере та перша авторка роботи, це дослідження дає критичне розуміння механізмів кісткового метастазування та слугує підґрунтям для розроблення інструментів, що дають змогу краще прогнозувати ризик такого розвитку хвороби в клінічних умовах.

Кісткові метастази — поширене ускладнення раку молочної залози, що вражає до 53% пацієнтів з пізніми стадіями захворювання. Воно призводить до таких важких симптомів, як біль, переломи і здавлювання спинного мозку. За словами авторів, створення стійких моделей in vitro, що відображають складні взаємодії між клітинами раку молочної залози і мікросередовищем кістки, є міждисциплінарним завданням. Їхнє дослідження об'єднує біологію раку, мікрофлюїдику та м'яке матеріалознавство, відкриваючи нові можливості для вивчення метастазів і розробки моделей діагностики та лікування.

Ці досягнення знаменують собою значний крок у розумінні метастатичного раку молочної залози, але цим результатам ще належить пройти довгий шлях, перш ніж такі інструменти будуть повністю інтегровані в доклінічну і клінічну практику. Підхід команди вирізняється тим, що вона об'єднала різні наукові галузі та розробила модель, яка в точності імітує фізіологію людини, чого насилу вдається досягти наявними методами. Ця модель може зробити революцію у вивченні не тільки метастазів раку молочної залози, а й інших форм метастатичного раку, забезпечивши платформу для майбутніх випробувань ліків і прогнозування захворювання, вважають автори.

Крім багатообіцяючих результатів, отриманих у результаті співпраці Тампере та Ізміра, дослідження метастатичного раку молочної залози набирають обертів у всьому світі. За даними Американського онкологічного товариства, майже у 30% жінок з ранньою стадією раку молочної залози згодом розвивається метастатичне захворювання, що наголошує на гострій потребі в подібних моделях, здатних забезпечити більш точний прогноз і поліпшити варіанти і шанси лікування мільйонів жінок.

Раніше Фокус писав про те, що вчені тестують вакцину від раку молочної залози. У новому дослідженні братимуть участь здорові люди з високим ризиком розвитку раку молочної залози (МЗ), які вирішили добровільно пройти профілактичне видалення МЗ, щоб знизити ризик.

Також Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик розвитку раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.