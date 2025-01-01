Забуте знову стало актуальним: чим учені хочуть перемогти глобальну кризу антибіотиків

Всесвітня проблема супербактерій продовжує набирати обертів, підштовхуючи вчених до пошуку нових ліків або ж альтернатив вже наявним. У спробі перемогти їх, вони звернули свій погляд на забутий, але ефективний і незвичайний метод лікування.

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Учені все частіше досліджують можливу альтернативу традиційним антибіотикам — бактеріофаги. Ці віруси, націлені виключно на бактерії, можуть здійснити революцію в лікуванні бактеріальних інфекцій, особливо в умовах зростаючої стійкості до антибіотиків. Бактеріофаги відомі з 1917 року і широко використовувалися до того, як антибіотики стали домінувати в медицині. Сьогодні вони викликають новий інтерес, оскільки вчені намагаються впоратися зі зростаючою загрозою супербактерій, стійких до ліків, пише Scientific American.

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Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі The Lancet, так звані супербактерії ускладнюють лікування інфекцій, оскільки лікарі шукають їм альтернативи, і з 1990 року щорічно вбивають близько мільйона людей. Їхня стійкість до антибіотиків, що посилюється їхнім неправильним використанням в охороні здоров'я та сільському господарстві, є серйозною проблемою.

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Всесвітня організація охорони здоров'я та Організація Об'єднаних Націй оприлюднили похмурі прогнози, згідно з якими до 2050 року мільйони людей можуть щорічно помирати від бактеріальних інфекцій, що не піддаються лікуванню, якщо не будуть розроблені нові рішення. Лікарні, де стерильне середовище сприяє розвитку супербактерій, і сільськогосподарський сектор, де широко використовують антибіотики, роблять значний внесок у цю кризу.

Бактеріофаги пропонують вченим унікальне рішення завдяки своїй здатності розвиватися разом із бактеріями. У той час як бактерії порівняно швидко виробляють захист від антибіотиків, бактеріофаги адаптуються у відповідь, зберігаючи свою ефективність. Наразі дослідники проводять випробування, щоб оцінити потенціал фагів у боротьбі з такими патогенами, як шигела і стійкий до антибіотиків ентерокок. Крім того, у харчовій промисловості вже використовують спреї на основі фагів, схвалені Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США для цілей знезараження, хоча в США поки що не дозволено їх застосування в медицині.

Інтерес до фагової терапії різко зріс після того, як 2015 року Том Паттерсон, який боровся з інфекцією, стійкою до антибіотиків, одужав після комбінованого лікування фагами й антибіотиками. Цей випадок став серйозною подією, яка підштовхнула вчених усього світу до подальших досліджень і клінічних випробувань.

Проте проблеми із впровадженням таких методів залишаються. Нормативно-правова база поки що не пристосована до динамічної природи фагової терапії, оскільки фаги розмножуються та еволюціонують в організмі, що ускладнює дозування і стандартизацію. Відродження фагової терапії являє собою повернення до історичного підходу, але вимагає сучасної точності для забезпечення безпеки та ефективності.

Потенціал генної інженерії для розширення можливостей фагів ще більше підвищує її привабливість для фармацевтичних компаній, незважаючи на етичні та технічні перешкоди. У міру розвитку досліджень є надія, що цей інноваційний підхід зможе доповнити або навіть замінити антибіотики в боротьбі з непереможними бактеріальними інфекціями.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.