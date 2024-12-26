Коли Ю.Тимошенко приводить, як приклад ціну на "Німесил", вона демонструє свою некомпетентність, або заангажованість, - В. Сердюк

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Таку думку висловив у своєму блозі для медіа "Українські Новини" президент Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк під час міркувань з приводу того, чи насправді в Україні більшість ліків є дорожчими за свої аналоги в Європі.

Зокрема, він зазначив, що у Польщі ціна "Німесилу" насправді менша, ніж в Україні, але з однієї простої причини. "Німесил" у Польщі "входить до переліку ліків, ціну на яку компенсує держава. Такий інструмент державної політики зі здешевлення ліків називається реімбурсація (компенсація вартості). Тому на прикладі з "Німесилом" демонстрація "низької вартості" є помилковою, і Юлія Тимошенко, яка його використовує, демонструє свою некомпетентність, або заангажованість", — пише В.Сердюк.

Експерт наводить дані дослідження щотижневика "Аптека". Згідно з цим дослідженням, якщо прибрати препарати щодо яких застосовується реімбурсація, виходить, що ціни на ліки в Україні нижчі, ніж в європейських країнах, у 85% випадків. При цьому середньозважена ціна однієї упаковки препарату в Україні на 30% нижча, ніж у європейських країнах. Однак він визнає, що питання цін на ліки треба вирішувати. Бо це питання має не тільки ринковий, чи економічний, а й суттєвий соціальний вимір.

Віктор Сердюк також підтримав спільне рішення МОЗ та Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо відтермінування розгляду поправок до законопроєкту 11493 з причини дуже емоційного обговорення в ЗМІ та в соціальних мережах цих поправок. Він наголосив на тому, що така позиція є цілком виваженою та єдино вірною, бо поспіх та зайві емоції завжди негативно впливають на якість кінцевого результату. А тим більше вони є недопустимими там, де йдеться про ризики для здоров’я та життя мільйонів українців.

На думку експерта, магістральний шлях для здешевлення ліків в Україні – це приведення регуляції нашого фармацевтичного ринку до європейських стандартів. А також через ширше застосування механізму реімбурсації, коли держава повністю або частково компенсує ціну на ліки.