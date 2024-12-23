Ще місяць тому я попереджав, що через необачні кроки на фармацевтичному ринку, може бути зруйновано безперебійну роботу аптек, — В.Гладких

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На цьому політичний аналітик наголосив ефірі "Єдиного телемарафону" під час обговорення питання, що буде з ціноутворення на ліки, передає видання "Гордон".

На думку Валентина Гладких , ніхто не знає, яким буде кінцевий варіант. Але наслідком непродуманих кроків може стати не зменшення ціни та не збільшення доступності медичних препаратів, а навпаки — обмеження доступу та зростання ціни.

Експерт зазначив, що це питання доволі складне. І в ньому є кілька складників.

"По-перше,це політика виробників і фактори, які впливають на зростання собівартості і бажання виробників заробляти більше. Є політика дистриб’юторів. Вони за рахунок масштабу можуть заощаджувати на логістиці, на складах, на оптових знижках. Дистриб’ютори мають свою націнку, але вони продають ліки до аптек. І виникає запитання, яка націнка в аптек?" — пояснив він.

В.Гладких вважає, якщо зараз буде застосовано підхід, що тільки 20% можна буде закупати у виробника, то зрозуміло що "ефект масштабу" у дистриб'ютора може зникнути. Тому, на його думку, проблема полягає в тому, що через необачні кроки на фармацевтичному ринку, буде зруйновано безперебійну роботу аптек. І про такий варіант він попереджав ще місяць тому.

"Це є реальною проблемою. Може виникнути дефіцит, чи може повернутися спекуляція, коли почнуть торгувати "з-під поли". Тому поділяючи стурбованість таким важливим та чутливим питанням, як ціни на ліки та медичні препарати, я водночас побоююсь, щоб це не перетворилося на з’ясування політичних стосунків", — зазначив експерт.

"Я б не поспішав з розглядом питання. Треба долучити фахівців, треба долучити учасників ринку, експертів, громадськість. Для того, щоб вони взяли участь в обговоренні та підготували нормальний – зважений — кінцевий продукт. Щоб не вийшло, як в тій приказці: хотіли як найкраще, а вийшло, як завжди", — наголосив Валентин Гладких.