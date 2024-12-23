Еще месяц назад я предупреждал, что из-за опрометчивых шагов на фармацевтическом рынке, может быть разрушена бесперебойная работа аптек, — В.Гладких

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Об этом политический аналитик отметил эфире "Единого телемарафона" во время обсуждения вопроса, что будет с ценообразованием на лекарства, передает издание "Гордон".

По мнению Валентина Гладких, никто не знает, каким будет конечный вариант. Но следствием непродуманных шагов может стать не уменьшение цены и не увеличение доступности медицинских препаратов, а наоборот — ограничение доступа и рост цены.

Эксперт отметил, что этот вопрос довольно сложный. И в нем есть несколько составляющих.

"Во-первых, это политика производителей и факторы, которые влияют на рост себестоимости и желание производителей зарабатывать больше. Есть политика дистрибьюторов. Они за счет масштаба могут экономить на логистике, на складах, на оптовых скидках. Дистрибьюторы имеют свою наценку, но они продают лекарства в аптеки. И возникает вопрос, какая наценка у аптек?" — пояснил он.

В.Гладких считает, если сейчас будет применен подход, что только 20% можно будет закупать у производителя, то понятно, что "эффект масштаба" у дистрибьютора может исчезнуть. Поэтому, по его мнению, проблема заключается в том, что из-за опрометчивых шагов на фармацевтическом рынке, будет разрушена бесперебойная работа аптек. И о таком варианте он предупреждал еще месяц назад.

"Это является реальной проблемой. Может возникнуть дефицит, или может вернуться спекуляция, когда начнут торговать "из-под полы". Поэтому разделяя обеспокоенность таким важным и чувствительным вопросом, как цены на лекарства и медицинские препараты, я одновременно опасаюсь, чтобы это не превратилось в выяснение политических отношений", — отметил эксперт.

"Я бы не спешил с рассмотрением вопроса. Надо привлечь специалистов, надо привлечь участников рынка, экспертов, общественность. Для того, чтобы они приняли участие в обсуждении и подготовили нормальный — взвешенный — конечный продукт. Чтобы не получилось, как в той поговорке: хотели как лучше, а получилось, как всегда", — подчеркнул Валентин Гладких.