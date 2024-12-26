Когда Ю.Тимошенко приводит в пример цену на "Нимесил", она демонстрирует свою некомпетентность, или заангажированность, — В. Сердюк

Related video

Такое мнение высказал в своем блоге для медиа "Українські Новини" президент Всеукраинского совета прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк во время рассуждений по поводу того, действительно ли в Украине большинство лекарств дороже своих аналогов в Европе.

В частности, он отметил, что в Польше цена "Нимесила" на самом деле меньше, чем в Украине, но по одной простой причине. "Нимесил" в Польше "входит в перечень лекарств, цену на которую компенсирует государство. Такой инструмент государственной политики по удешевлению лекарств называется реимбурсация (компенсация стоимости). Поэтому на примере с "Нимесилом" демонстрация "низкой стоимости" является ошибочной, и Юлия Тимошенко, которая его использует, демонстрирует свою некомпетентность, или заангажированность", — пишет В.Сердюк.

Эксперт приводит данные исследования еженедельника "Аптека". Согласно этому исследованию, если убрать препараты, в отношении которых применяется реимбурсация, получается, что цены на лекарства в Украине ниже, чем в европейских странах, в 85% случаев. При этом средневзвешенная цена одной упаковки препарата в Украине на 30% ниже, чем в европейских странах. Однако он признает, что вопрос цен на лекарства надо решать. Потому что этот вопрос имеет не только рыночное, или экономическое, но и существенное социальное измерение.

Виктор Сердюк также поддержал совместное решение Минздрава и Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования об отсрочке рассмотрения поправок к законопроекту 11493 по причине очень эмоционального обсуждения в СМИ и в социальных сетях этих поправок. Он отметил, что такая позиция является вполне взвешенной и единственно верной, потому что спешка и лишние эмоции всегда негативно влияют на качество конечного результата. А тем более они недопустимы там, где речь идет о рисках для здоровья и жизни миллионов украинцев.

По мнению эксперта, магистральный путь для удешевления лекарств в Украине — это приведение регуляции нашего фармацевтического рынка к европейским стандартам. А также через более широкое применение механизма реимбурсации, когда государство полностью или частично компенсирует цену на лекарства.