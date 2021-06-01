Топ-менеджери Борщагівського хімфармзаводу визнані відповідачами за позовом про заподіяння умисної шкоди підприємству

Господарський суд міста Києва прийняв до розгляду збільшені позовні вимоги Борщагівського хімфармзаводу, в інтересах якого діє найбільший акціонер фармацевтична компанія «Дарниця» (володіє 31% акцій БХФЗ) до топ-менеджерів та міноритарних акціонерів підприємства на суму, еквівалентну 6.8 млн доларів США. Відповідне рішення суд ухвалив 21 травня 2021 року. Позивачі вимагають від менеджерів БХФЗ відшкодування збитків, завданих Борщагівського хімфармзаводу шляхом недобросовісних та умисних дій.

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Також суд підтвердив, що директорка з розвитку бізнесу БХФЗ Ірина Ржепецька та генеральний директор підприємства Михайло Пасічник є відповідачами за вимогами про відшкодування збитків. Суд відхилив клопотання Ржепецької та Пасічника про виключення їх зі складу учасників справи.

Ірина Ржепецька також є донькою голови наглядової ради БХФЗ Миколи Безпалька та Людмили Безпалько, яка очолювала підприємство в якості генеральної директорки до 2018 року. Всього відповідачами у справі суд визнав 8 осіб з числа керівництва БХФЗ.

Як повідомлялося раніше, 19 березня 2021 року Високий суд справедливості у Лондоні за позовом фармацевтичної компанії "Дарниця" (найбільший акціонер БХФЗ) арештував рахунки британської компанії Metabay Import/Export Limited, що виступає посередником у процедурі закупівлі ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (БХФЗ) фармацевтичної сировини у німецької компанії Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH.

Суть претензій до менеджерів та міноритарних акціонерів БХФЗ полягає у тому, що щонайменше з 2014 року Борщагівський хімфармзавод отримував сировину у компанії Farmaplant за ціною, котра, за оцінками експертів, є істотно вищою, ніж ринкова. Сума збитків, завданих підприємству, спершу була оцінена у 4,2 млн доларів (118.2 млн гривень). Суму переплачених грошових коштів Farmaplant перераховувала на рахунок компанії Metabay під виглядом комісії за те, що остання нібито сприяла в укладенні відповідних договорів поставки фармсировини. Контролером і бенефіціарним власником компанії Metabay є директорка з розвитку бізнесу БХФЗ Ірина Ржепецька.

Претензії з боку БХФЗ у судах України та Великобританії обґрунтовані тим, що менеджмент БХФЗ вже багато років штучно завищує витрати підприємства, завдаючи збитків підприємству та його акціонерам, а також очевидно привласнює собі переплачені кошти через вказану схему.

Рахунки компанії-посередника Metabay заморожені ухвалою Високого суду справедливості у Лондоні для того, щоб кошти не були виведені на офшорні рахунки.

26 березня аналогічне рішення про арешт коштів на рахунках Metabay також ухвалив і швейцарський суд.

ПАТ "НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" входить до топ-20 найбільших фармацевтичних виробників України, є членом асоціації "Виробники ліків України" (АВЛУ). Згідно з даними в системі розкриття інформації НКЦПФР, 31,5525% акцій БХФЗ належать ПрАТ "Фармфірма "Дарниця", компаніям з Британських Віргінських Островів "Белдор Груп С.А." і "Ленік Груп С.А." — відповідно 21,2636% і 20,3169%. Ще 8,463% акцій належить кіпріотській компанії "Алетбер Лімітед". Відомості про кінцевих бенефіціарних власників вказаних офшорних компаній у публічному домені відсутні. Решта акцій знаходяться у міноритарних акціонерів.