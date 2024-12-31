Лікували хворобу і порозумнішали: вчені виявили незвичайну властивість антибіотика

Антибіотики є найважливішою зброєю людини в боротьбі з багатьма хворобами, які можуть стати смертельними, якщо вони перестануть працювати. Однак нещодавно вчені відкрили й інші побічні ефекти одного з поширених препаратів.

Related video

Нещодавнє дослідження вчених виявило незвичайні когнітивні ефекти у часто призначуваного антибіотика. Препарат, що приймається в разовій дозі 200 мг, показав незначне поліпшення декларативного навчання і консолідації пам'яті у здорових молодих людей. Хоча використання антибіотиків не за призначенням є смертельно небезпечним, учених зацікавив такий незвичайний побічний ефект, пише PsyPost.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У дослідженні, опублікованому в журналі European Neuropsychopharmacology, також відзначалося незначне зниження рівня моторного навчання, але поліпшення довготривалої моторної пам'яті. Ці результати свідчать про потенціал препарату як когнітивного підсилювача, хоча і з м'якими та специфічними ефектами.

Важливо

Прорив у боротьбі з інфекціями: відтворено молекулу антибіотика, виявлену в кратері вулкана

Доксициклін, що входить до класу тетрациклінових антибіотиків, широко використовується для лікування різних бактеріальних інфекцій, таких як респіраторні та шкірні захворювання, захворювання, що передаються статевим шляхом, і деякі види акне. Крім того, він відіграє важливу роль у профілактиці та лікуванні малярії та кліщових захворювань, таких як хвороба Лайма.

Механізм його дії полягає в інгібуванні синтезу бактеріального білка, що зупиняє ріст бактерій, пояснює автор дослідження, Борис Б. Куэдноу, професор, доктор наук, заступник координатора з доклінічних досліджень Університету Цюріха. Незважаючи на загальну хорошу переносимість, побічні ефекти можуть включати нудоту, світлочутливість і шлунково-кишковий дискомфорт.

Дослідження, проведене під керівництвом Олени М. Верлі та її колег, було спрямоване на вивчення впливу доксицикліну на декларативну пам'ять — форму довгострокової пам'яті, пов'язану зі свідомим пригадуванням фактів і подій. Під час нього було повторно проаналізовано дані трьох попередніх експериментів за участю 261 німецькомовної людини віком від 18 до 40 років. Учасники були рандомізовані на дозу доксицикліну 200 мг або плацебо і пройшли нейропсихологічне тестування через кілька годин після прийому.

Тести оцінювали вербальну і зорову пам'ять, моторні навички та увагу, а подальші оцінки проводилися через тиждень. Результати виявили основні нюанси когнітивного профілю доксицикліну. У той час як він незначно поліпшив декларативне навчання і консолідацію пам'яті, його вплив на процедурні моторні навички був менш сприятливим, а незначне зниження моторного навчання компенсувалося зміцненням довгострокової моторної пам'яті.

Дослідники підкреслили відсутність значного негативного впливу на когнітивні показники, запропонувавши продовжити вивчення доксицикліну для потенційного застосування в інших сферах. Крім антибактеріальних властивостей, доксициклін і споріднені йому тетрацикліни, такі як міноциклін, викликали інтерес учених завдяки своїм нейропротекторним ефектам. Попередні дослідження засвідчили, що вони можуть допомогти впоратися з нейродегенеративними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера, Паркінсона і розсіяний склероз, зменшуючи запалення і окислювальний стрес — фактори, часто пов'язані з пошкодженням нейронів.

Отримані вченими результати вказують на ширші терапевтичні горизонти для антибіотиків у неврології та психіатрії, спонукаючи до дискусій щодо перепрофілювання наявних препаратів для нового застосування, хоча підтвердження їхньої безпеки та довгострокової ефективності залежатиме від майбутніх досліджень.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.