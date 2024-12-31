Лечили болезнь и поумнели: ученые обнаружили необычное свойство антибиотика

Антибиотики являются важнейшим оружием человека в борьбе со многими болезнями, которые могут стать смертельными, если они перестанут работать. Однако недавно ученые открыли и другие побочные эффекты одного из распространенных препаратов.

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Недавнее исследование ученых выявило необычные когнитивные эффекты у часто назначаемого антибиотика. Препарат, принимаемый в разовой дозе 200 мг, показал незначительное улучшение декларативного обучения и консолидации памяти у здоровых молодых людей. Хотя использование антибиотиков не по назначению является смертельно опасным, ученых заинтересовал такой необычный побочный эффект, пишет PsyPost.

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В исследовании, опубликованном в журнале European Neuropsychopharmacology, также отмечалось незначительное снижение уровня моторного обучения, но улучшение долговременной моторной памяти. Эти результаты свидетельствуют о потенциале препарата как когнитивного усилителя, хотя и с мягкими и специфическими эффектами.

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Доксициклин, входящий в класс тетрациклиновых антибиотиков, широко используется для лечения различных бактериальных инфекций, таких как респираторные и кожные заболевания, заболевания, передающиеся половым путем, и некоторые виды акне. Кроме того, он играет важную роль в профилактике и лечении малярии и клещевых заболеваний, таких как болезнь Лайма.

Механизм его действия заключается в ингибировании синтеза бактериального белка, что останавливает рост бактерий, объясняет автор исследования, Борис Б. Куэдноу, профессор, доктор наук, заместитель координатора по доклиническим исследованиям Университета Цюриха. Несмотря на общую хорошую переносимость, побочные эффекты могут включать тошноту, светочувствительность и желудочно-кишечный дискомфорт.

Исследование, проведенное под руководством Елены М. Верли и ее коллег, было направлено на изучение влияния доксициклина на декларативную память — форму долгосрочной памяти, связанную с сознательным вспоминанием фактов и событий. В ходе него были повторно проанализированы данные трех предыдущих экспериментов с участием 261 немецкоговорящего человека в возрасте от 18 до 40 лет. Участники были рандомизированы на дозу доксициклина 200 мг или плацебо и прошли нейропсихологическое тестирование через несколько часов после приема.

Тесты оценивали вербальную и зрительную память, моторные навыки и внимание, а последующие оценки проводились через неделю. Результаты выявили основные нюансы когнитивного профиля доксициклина. В то время как он незначительно улучшил декларативное обучение и консолидацию памяти, его влияние на процедурные моторные навыки было менее благоприятным, а незначительное снижение моторного обучения компенсировалось укреплением долгосрочной моторной памяти.

Исследователи подчеркнули отсутствие значительного негативного влияния на когнитивные показатели, предложив продолжить изучение доксициклина для потенциального применения в других областях. Помимо антибактериальных свойств, доксициклин и родственные ему тетрациклины, такие как миноциклин, вызвали интерес ученых благодаря своим нейропротекторным эффектам. Предварительные исследования показали, что они могут помочь справиться с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и рассеянный склероз, уменьшая воспаление и окислительный стресс — факторы, часто связанные с повреждением нейронов.

Полученные учеными результаты указывают на более широкие терапевтические горизонты для антибиотиков в неврологии и психиатрии, побуждая к дискуссиям о перепрофилировании существующих препаратов для нового применения, хотя подтверждение их безопасности и долгосрочной эффективности будет зависеть от будущих исследований.

Ранее Фокус писал о том, как неудавшийся антибиотик превратили в средство от сорняков. Ученые переработали неудачный антибиотик в мощное оружие против инвазивных сорняков, дав надежду фермерам, борющимся с растущей устойчивостью к гербицидам.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

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