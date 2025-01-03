Лисы и дикие кошки были в меню людей чаще, чем считалось ранее: что обнаружили ученые

Исследователи считают, что 10 000 лет назад неолитические люди ели мелких хищников значительно чаще, чем считалось ранее.

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Долгое время археологи интерпретировали многочисленные кости мелких хищников, останки которых ранее обнаружили в ранних неолитических поселениях в Леванте, как останки охотников за пушниной. Однако в новом анализе ученые обнаружили, что это было нечто совсем другое, пишет IFLScience.

Теперь ученые считают, что лисы и дикие кошки на самом деле появлялись в меню людей значительно чаще, чем считалось ранее. Новые результаты также указывают на то, что этих мелких хищников, вероятно, следует рассматривать в качестве дичи в будущих исследованиях.

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Известно, что около 15-11,7 тысяч лет назад, охотники-собиратели в Леванте — регионе, который сегодня охватывает Израиль, Иорданию, Ливан и Сирию — начали процесс перехода от земледелия к скотоводству. Однако этот процесс вовсе не был быстрым.

В процессе перехода люди стали меньше охотиться на крупные виды добычи и отдавали предпочтение более мелким видам, а также более мелким животным, таким как птицы и рыбы. Археологические записи полны свидетельств этого перехода, поскольку кости животных в изобилии встречались в поселениях того времени.

Среди множества костей, найденных учеными на участках раскопок, также были обнаружены останки мелких хищников. Например, рыжих лис и диких кошек. Изначально ученые полагали, что эти останки принадлежали охотникам за пушниной. Также некоторые ученые полагали, что кости и зубы мелких хищников могли использоваться в символических целях. В результате ученые исключили вероятность того, что лисы и дикие кошки могли входить в рацион людей.

В новом исследовании ученые повторно изучили кости животных, найденные на 10 000-летнем участке Ахихуд в Западной Галилее, Израиль. Ученые идентифицировали кости лисиц, диких кошек и зайцев. Команда обнаружила в общей сложности 1244 разобранных кости и подсчитала, что около 30% из них принадлежали горным газелям, 12% — рыжим лисам. В общей сложности кости лисиц, диких кошек, куниц, египетских мангустов, европейских барсуков и других куньих составили около 16%.

Любопытно, что многие из останков животных содержали доказательства разделки, в том числе и следы ножей. По словам исследователей, 52% порезов на останках лис относились к разделке, а 9 из 10 порезов были обнаружены на плечевой и бедренных костях — такие порезы не характерны для снятия шкуры.

Что касается диких кошек, то около 83 процентов следов от ножей были связаны с разделкой и все они были расположены на костях ног животных. Остальные следы от ножей были приписаны снятию шкуры. Ученые также обнаружили следы ожогов, которые появляются на костях хищников в той же степени, что и на костях оленей. Большинство из них также были локализованы в верхней части конечностей, что связано с потреблением мяса.

Таким образом ученые пришли к выводу, что лисы и дикие кошки на самом деле входили в меню людей намного чаще, чем считалось ранее. Это подкрепляет аргумент о том, что этих животных, а также других мелких плотоядных, следует отнести к категории дичи, когда исследователи изучают неолитические народы и экономику животных.

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