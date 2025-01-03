Мужчина сделал 1 миллион отжиманий, документируя свое "фитнес-путешествие" (фото)

Кевин Каллум, известный как "Парень с отжиманиями", завершил свой путь длиной в десятилетие, выполнив миллионное отжимание и вдохновив тысячи людей на достижение собственных целей.

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35-летний блогер и отец двоих детей, Кевин Каллум, известный как "Парень с отжиманиями" в Instagram и TikTok, достиг своей грандиозной цели — выполнил миллионное отжимание. Этот момент, зафиксированный его женой Молли, стал кульминацией многолетнего пути, которым мужчина вдохновлял тысячи людей по всему миру.

Каллум начал документировать свои тренировки в 2015 году, создав Instagram-аккаунт @1_millionpushups, который сейчас насчитывает более 131 000 подписчиков. Через свои публикации Кевин делится мотивацией, фитнес-советами и вдохновляющими историями, призывая людей стремиться к своим целям, несмотря на любые трудности.

Изначально Кевин стремился побить мировой рекорд по количеству отжиманий за час, но позже изменил свою цель на более масштабную — миллион отжиманий. Для него это стало не просто физической задачей, но и метафорой упорства и преодоления жизненных препятствий.

29 декабря Каллум выполнил свои последние 10 отжиманий рядом со своим сыном, обращаясь с речью благодарности к своей семье и подписчикам.

"Я хотел показать, что вы можете достичь чего угодно, если будете упорно работать", — отметил он в видео.

Кевин также делится своими размышлениями о борьбе с тревожностью, объясняя, что его стремление к фитнесу помогает ему чувствовать контроль над жизнью.

"Мы все боремся с трудностями. Но не сдавайтесь. Продолжайте двигаться вперед, и вы придете туда, где хотите быть", — пишет он.

Мужчина надеется, что его история вдохновит других не только на спортивные подвиги, но и на достижение любых целей в жизни.

"Отжимания — это всего лишь средство, чтобы донести идею, что в жизни возможно все, если верить и работать", — подытожил он.

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