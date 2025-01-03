Чоловік зробив 1 мільйон віджимань, документуючи свою "фітнес-подорож" (фото)

Кевін Каллум, відомий як "Хлопець із віджиманнями", завершив свій шлях завдовжки в десятиліття, виконавши мільйонне віджимання і надихнувши тисячі людей на досягнення власних цілей.

Related video

35-річний блогер і батько двох дітей, Кевін Каллум, відомий як "Хлопець з віджиманнями" в Instagram і TikTok, досяг своєї грандіозної мети — виконав мільйонне віджимання. Цей момент, зафіксований його дружиною Моллі, став кульмінацією багаторічного шляху, яким чоловік надихав тисячі людей по всьому світу.

Каллум почав документувати свої тренування у 2015 році, створивши Instagram-акаунт @1_millionpushups, який зараз налічує понад 131 000 підписників. Через свої публікації Кевін ділиться мотивацією, фітнес-порадами та захопливими історіями, закликаючи людей прагнути до своїх цілей, попри будь-які труднощі.

Спочатку Кевін прагнув побити світовий рекорд за кількістю віджимань за годину, але пізніше змінив свою мету на більш масштабну — мільйон віджимань. Для нього це стало не просто фізичним завданням, а й метафорою завзятості та подолання життєвих перешкод.

29 грудня Каллум виконав свої останні 10 віджимань поруч зі своїм сином, звертаючись із промовою подяки до своєї сім'ї та підписників.

"Я хотів показати, що ви можете досягти чого завгодно, якщо будете наполегливо працювати", — зазначив він у відео.

Кевін також ділиться своїми роздумами про боротьбу з тривожністю, пояснюючи, що його прагнення до фітнесу допомагає йому відчувати контроль над життям.

"Ми всі боремося з труднощами. Але не здавайтеся. Продовжуйте рухатися вперед, і ви прийдете туди, де хочете бути", — пише він.

Чоловік сподівається, що його історія надихне інших не тільки на спортивні подвиги, а й на досягнення будь-яких цілей у житті.

"Віджимання — це всього лише засіб, щоб донести ідею, що в житті можливо все, якщо вірити й працювати", — підсумував він.

Нагадаємо, Фокус писав, що вчені з Гарварду знайшли те, що допомагає жити довше. Вони переконані в тому, що відповідь на це питання весь цей час ховалася у нас під носом.

Також ми розповідали про те, як 106-річна жінка розкрила секрет довголіття. У будинку для літніх людей, де зараз проживає Флоренс Хакман, стверджують, що жінка досі зустрічається зі своїми друзями та вболіває за улюблену спортивну команду.