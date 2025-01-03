Блуждающий нерв дал ответы: тяжелую депрессию смогли лечить с помощью его стимуляции

Тяжелая депрессия является самым опасным видом заболевания, которое не поддается лечению и фактически вгоняет человека в состояние полнейшего опустошения. Однако недавно ученые изобрели метод, который помог многим больным вернуть смысл жизни.

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Клиническое исследование пролило свет на преобразующий потенциал терапии с помощью стимуляции блуждающего нерва (VNS) для тех, кто борется с тяжелой, устойчивой к лечению депрессией. Такая форма болезни является настоящим испытанием как для больных, так и для их окружения и эффективность нового метода лечения может в корне изменить эту печальную ситуацию, пишет The Independent.

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Испытание, проводившееся на 84 американских научных площадках и охватившее около 500 участников, дало многообещающие результаты и надежду для людей, которые не реагируют на традиционные методы лечения, такие как медикаменты или электросудорожная терапия. Результаты исследования, опубликованные в журнале Brain Stimulation, показали, что через год VNS-терапия значительно уменьшила депрессивные симптомы, повысила качество жизни и помогла многим восстановить работоспособность при выполнении повседневных задач.

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Терапия включала в себя имплантацию под кожу груди устройства, похожего на кардиостимулятор, с проводом, подключенным к левому блуждающему нерву в шее. Посылая электрические импульсы в зоны мозга, регулирующие настроение, это устройство принесло, по словам исследователей, "переломные" улучшения для многих участников.

Доктор Чарльз Конвей, соавтор исследования и профессор Вашингтонского университета в Сент-Луисе, подчеркнул глубину заболевания в исследуемой группе, отметив, что 75% из них изначально вовсе не могли работать. Несмотря на это, участники сообщили о заметных улучшениях в своей способности функционировать и участвовать в нормальной жизни. Одобренная FDA почти 20 лет назад, VNS-терапия до сих пор не получила широкого распространения из-за финансовых трудностей, поскольку частная страховка редко покрывает стоимость устройства или операции по его имплантации.

Исследователи не теряют надежды, что новые результаты могут убедить страховые компании обеспечить покрытие, сделав терапию доступной для более широкой демографической группы. Доктор Конвей подчеркнул долгосрочные преимущества, наблюдаемые у пациентов, положительно ответивших на терапию, что подтверждает долговечность результатов VNS по сравнению с другими существующими вмешательствами.

В исследовании также изучалось влияние терапии на биполярное расстройство, что добавляет дополнительный потенциал к ее всестороннему потенциальному применению. Однако высокая стоимость операции остается препятствием, что подчеркивает необходимость системных изменений в системах здравоохранения для интеграции инновационных методов лечения, таких как VNS, в основное медицинское обслуживание, считают авторы.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.