Между долгом и приговором: врачи рассказали о трудностях ухода за близкими людьми

Уход за близкими людьми является непростым трудом, порой даже больше морально, чем физически. Выгорания и депрессия — нередкие его последствия, однако врачи перечислили ряд способов, помогающих справиться с этими побочными эффектами.

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По мере старения населения и сокращения семей уход за престарелыми близкими становится для многих все более сложной задачей. В условиях, когда все меньше братьев и сестер и членов расширенной семьи готовы разделить нагрузку, бремя часто ложится на плечи одного человека, как правило, дочери или старшего ребенка. Врачи рассказали о том, какие опасности это несет в себе и как правильно распределять такие непростые обязанности, пишет Scientific American.

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Такая пугающая тенденция перекладывания обязанностей подчеркивает острую необходимость в системах поддержки, которые могли бы помочь сиделкам справляться с двойными обязанностями — заботиться о пожилом родственнике и одновременно поддерживать свое собственное благополучие. Одна из организаций, занимающихся решением этой проблемы — Sunnyside Community Services (SCS) в Квинсе, штат Нью-Йорк. Этот общественный центр предлагает целый ряд мероприятий и ресурсов, специально разработанных для поддержки как пожилых людей, так и тех, кто за ними ухаживает.

Во время недавнего посещения семейные сиделки приняли участие в мероприятии "Рисуй и глотай" — терапевтическом мероприятии, которое служит одновременно творческим выходом и группой поддержки. Эти занятия предоставляют людям, ухаживающим за больными, редкую возможность расслабиться, поделиться опытом и найти утешение в компании других людей, сталкивающихся со схожими проблемами.

Проблемы, с которыми сталкиваются люди, ухаживающие за больными, очень серьезны. Ирина Табакова, иммигрировавшая из Украины, поделилась своим опытом ухода за мужем с болезнью Паркинсона до его смерти, а теперь и за 94-летней матерью с болезнью Альцгеймера и раком кожи. Она рассказала об эмоциональных переживаниях, связанных с тем, что ей приходится наблюдать за тем, как ухудшается состояние ее матери из-за деменции, и при этом совмещать свои личные обязанности.

Эмоциональное и физическое напряжение, связанное с уходом, огромно, что часто приводит к повышению уровня тревожности, депрессии и даже хроническим заболеваниям у тех, кто ухаживает за больными. Финансовое давление добавляет еще один уровень сложности в уход. Многие люди, ухаживающие за больными, вынуждены тратить значительные суммы из своего кармана, часто истощая свои сбережения, чтобы покрыть расходы на домашний уход и медицинские нужды. Учитывая, что средняя стоимость помощи по уходу на дому не по карману многим людям, а некоторые лекарства стоят тысячи в месяц, сиделки вынуждены преодолевать препятствия в виде дополнительных финансовых проблем, чтобы обеспечить своим близким необходимый уход.

Медицинские работники играют важнейшую роль в этом процессе ухода за больными. Доктор Элизабет Лут, доцент Ратгерского университета, специализирующаяся на планировании ухода в конце жизни, отметила важность ранних бесед о долгосрочном уходе и ценностях, которыми руководствуются при принятии таких решений. "Если провести эти беседы на ранних этапах, когда ставки невелики, к ним будет легче вернуться и провести их снова", — говорит доктор Лут. Ее совет заключается в том, что эти сложные темы нужно обсуждать раньше, а не позже, чтобы облегчить жизнь и сиделке, и пациенту, когда возникнут более сложные проблемы, требующие быстрого решения.

Несмотря на эти трудности, есть различные социальные ресурсы, чтобы облегчить бремя, считает Лут. Многие организации предлагают различные программы, включая временную помощь на дому и группы поддержки, которые обеспечивают необходимую передышку для тех, кто ухаживает за больными. Эти услуги неоценимы, они позволяют людям, ухаживающим за больными, делать короткие перерывы, обращаться за советом к специалистам и даже находить временную помощь в рамках государственных программ. Важность такой поддержки невозможно переоценить, поскольку она помогает предотвратить выгорание и позволяет ухаживающим продолжать обеспечивать наилучший уход за своими близкими.

Ранее Фокус писал о том, что одиночество повышает риск сердечной недостаточности. Новое исследование показывает, что как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями сердечной недостаточности.

Также Фокус писал о том, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому. Исследование показало, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.