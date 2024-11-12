Женщина сделала ДНК-тест: как выяснилось, ее бабушка забрала с собой в могилу секрет
В семье давно ходили слухи, что бабушка могла изменять своему мужу, переживая кризис в браке, но семья никогда не принимала эту версию.
Мир женщины перевернулся с ног на голову после того, как она ради развлечения сделала ДНК-тест и раскрыла большую тайну своей бабушки. Этой историей она поделилась на одном из тематических форумов на Reddit.
"Результаты ДНК-теста показали то, к чему моя семья не была готова. У нас с двоюродным братом только 3% общей ДНК, но наши родители, мой папа и его мама, позиционируют себя как родные брат и сестра. По крайней мере, так все привыкли считать. Как такое возможно?" — поинтересовалась она.
По словам женщины, в их семье давно ходили слухи, что ее бабушка могла изменять своему мужу, переживая кризис в браке, но семья никогда не принимала эту версию.
"Есть ли какой-то способ узнать правду без ДНК-тестов моих тети и папы? Кроме того, дедушка и бабушка уже умерли", — поинтересовалась автор истории у пользователей сети, отметив, что имеет смешанное происхождение, в частности среди ее предков были индийцы, европейцы и африканцы.
Один пользователь ответил на ее пост: "Ваш папа и тетя, скорее всего, являются сводными братьями и сестрами — это в лучшем случае. Не может такого быть, чтобы они оказались родными, потому что у вас слишком мало общей ДНК. Можно получить гораздо больше информации, если провести генетическую экспертизу".
- Другой пользователь предложил хитроумный план: "Спросите, согласится ли ваш папа помочь вам в проведении генеалогического исследования. Мои родители и дедушка так и сделали. Результаты их не интересовали, они просто хотели помочь мне исследовать свой род".
- "Моя мама получила тест как "рождественский подарок", потому что все хотели узнать, откуда родом ее предки. Так выяснилось, что ее отец был соседом", — рассказал свою историю следующий комментатор.
Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его генетического материала отличается от структуры ДНК его родителей.
Кроме того, британка приобрела набор ДНК за 63 фунта, и это полностью разрушило ее жизнь. После раскрытия семейной тайны женщина посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не разрушить свою и чью-то жизнь.