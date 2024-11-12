Женщина сделала ДНК-тест: как выяснилось, ее бабушка забрала с собой в могилу секрет

В семье давно ходили слухи, что бабушка могла изменять своему мужу, переживая кризис в браке, но семья никогда не принимала эту версию.

Мир женщины перевернулся с ног на голову после того, как она ради развлечения сделала ДНК-тест и раскрыла большую тайну своей бабушки. Этой историей она поделилась на одном из тематических форумов на Reddit.

"Результаты ДНК-теста показали то, к чему моя семья не была готова. У нас с двоюродным братом только 3% общей ДНК, но наши родители, мой папа и его мама, позиционируют себя как родные брат и сестра. По крайней мере, так все привыкли считать. Как такое возможно?" — поинтересовалась она.

По словам женщины, в их семье давно ходили слухи, что ее бабушка могла изменять своему мужу, переживая кризис в браке, но семья никогда не принимала эту версию.

"Есть ли какой-то способ узнать правду без ДНК-тестов моих тети и папы? Кроме того, дедушка и бабушка уже умерли", — поинтересовалась автор истории у пользователей сети, отметив, что имеет смешанное происхождение, в частности среди ее предков были индийцы, европейцы и африканцы.

Результаты ДНК-теста показали то, к чему семья не была готова Фото: Flickr

Один пользователь ответил на ее пост: "Ваш папа и тетя, скорее всего, являются сводными братьями и сестрами — это в лучшем случае. Не может такого быть, чтобы они оказались родными, потому что у вас слишком мало общей ДНК. Можно получить гораздо больше информации, если провести генетическую экспертизу".

Другой пользователь предложил хитроумный план: "Спросите, согласится ли ваш папа помочь вам в проведении генеалогического исследования. Мои родители и дедушка так и сделали. Результаты их не интересовали, они просто хотели помочь мне исследовать свой род".

"Моя мама получила тест как "рождественский подарок", потому что все хотели узнать, откуда родом ее предки. Так выяснилось, что ее отец был соседом", — рассказал свою историю следующий комментатор.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его генетического материала отличается от структуры ДНК его родителей.

Кроме того, британка приобрела набор ДНК за 63 фунта, и это полностью разрушило ее жизнь. После раскрытия семейной тайны женщина посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не разрушить свою и чью-то жизнь.