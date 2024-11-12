Жінка зробила ДНК-тест: як вияснилось, її бабуся забрала з собою в могилу секрет

У родині давно ходили чутки, що бабуся могла зраджувати дідусеві, переживаючи кризу в шлюбі, але сім'я завжди відкидала цю думку.

Світ жінки перевернувся з ніг на голову після того, як вона заради розваги зробила ДНК-тест й розкрила велику таємницю своєї бабусі. Цією історією вона поділилась на одному з тематичних форумів на Reddit.

"Результати ДНК-тесту показали те, до чого моя сім'я не була готова. У нас з двоюрідним братом лише 3% спільної ДНК, але наші батьки, мій тато і його мама, позиціонують себе як рідні брат та сестра. Принаймні, так всі звикли вважати. Як таке можливо?" — поцікавилась вона.

За словами жінки, в їхній родині давно ходили чутки, що її бабуся могла зраджувати дідусеві, переживаючи кризу в шлюбі, але сім'я завжди відкидала цю думку.

"Чи є якийсь спосіб дізнатися правду без ДНК-тестів моїх тітки й тата? Крім того, дідусь і бабуся вже померли", — поцікавилась авторка історії у користувачі мережі, зазначивши, що має змішане походження, зокрема серед її предків були індійці, європейці та африканці.

Результати ДНК-тесту показали те, до чого родина не була готова Фото: Flickr

Один користувач відповів на її допис: "Ваш тато і тітка, швидше за все, є зведеними братами та сестрами — це в кращому випадку. Не може такого бути, щоб вони виявились рідними, бо у вас занадто мало спільної ДНК. Можна отримати набагато більше інформації, якщо провести генетичну експертизу".

Інший користувач запропонував хитромудрий план: "Запитайте, чи погодиться ваш тато допомогти вам у проведенні генеалогічного дослідження. Мої батьки та дідусь так і зробили. Результати їх не цікавили, вони просто хотіли допомогти мені дослідити своє походження".

"Моя мама отримала тест як "різдвяний подарунок", бо всі хотіли дізнатися, звідки походять її предки. Так з’ясувалось, що її батько був сусідом", — розповів свою історію наступний коментатор.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.

Крім того, британка придбала набір ДНК за 63 фунти, і це повністю зруйнувало її життя. Після розкриття сімейної таємниці жінка порадила користувачам мережі не порпатися в минулому, щоб не зруйнувати своє та чиєсь життя.