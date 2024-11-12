Жінка зробила ДНК-тест: як вияснилось, її бабуся забрала з собою в могилу секрет
У родині давно ходили чутки, що бабуся могла зраджувати дідусеві, переживаючи кризу в шлюбі, але сім'я завжди відкидала цю думку.
Світ жінки перевернувся з ніг на голову після того, як вона заради розваги зробила ДНК-тест й розкрила велику таємницю своєї бабусі. Цією історією вона поділилась на одному з тематичних форумів на Reddit.
"Результати ДНК-тесту показали те, до чого моя сім'я не була готова. У нас з двоюрідним братом лише 3% спільної ДНК, але наші батьки, мій тато і його мама, позиціонують себе як рідні брат та сестра. Принаймні, так всі звикли вважати. Як таке можливо?" — поцікавилась вона.
За словами жінки, в їхній родині давно ходили чутки, що її бабуся могла зраджувати дідусеві, переживаючи кризу в шлюбі, але сім'я завжди відкидала цю думку.
"Чи є якийсь спосіб дізнатися правду без ДНК-тестів моїх тітки й тата? Крім того, дідусь і бабуся вже померли", — поцікавилась авторка історії у користувачі мережі, зазначивши, що має змішане походження, зокрема серед її предків були індійці, європейці та африканці.
Один користувач відповів на її допис: "Ваш тато і тітка, швидше за все, є зведеними братами та сестрами — це в кращому випадку. Не може такого бути, щоб вони виявились рідними, бо у вас занадто мало спільної ДНК. Можна отримати набагато більше інформації, якщо провести генетичну експертизу".
- Інший користувач запропонував хитромудрий план: "Запитайте, чи погодиться ваш тато допомогти вам у проведенні генеалогічного дослідження. Мої батьки та дідусь так і зробили. Результати їх не цікавили, вони просто хотіли допомогти мені дослідити своє походження".
- "Моя мама отримала тест як "різдвяний подарунок", бо всі хотіли дізнатися, звідки походять її предки. Так з’ясувалось, що її батько був сусідом", — розповів свою історію наступний коментатор.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.
Крім того, британка придбала набір ДНК за 63 фунти, і це повністю зруйнувало її життя. Після розкриття сімейної таємниці жінка порадила користувачам мережі не порпатися в минулому, щоб не зруйнувати своє та чиєсь життя.