Між обов'язком і вироком: лікарі розповіли про труднощі догляду за близькими людьми

Догляд за близькими людьми є непростою працею, часом навіть більше морально, ніж фізично. Вигоряння та депресія — нерідкі її наслідки, проте лікарі перерахували низку способів, що допомагають впоратися з цими побічними ефектами.

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У міру старіння населення і скорочення сімей догляд за людьми похилого віку близькими стає для багатьох дедалі складнішим завданням. В умовах, коли дедалі менше братів і сестер та членів розширеної сім'ї готові розділити навантаження, тягар часто лягає на плечі однієї особи, як правило, доньки або старшої дитини. Лікарі розповіли про те, які небезпеки це несе в собі і як правильно розподіляти такі непрості обов'язки, пише Scientific American.

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Така лякаюча тенденція перекладання обов'язків наголошує на гострій потребі в системах підтримки, які могли б допомогти доглядальницям справлятися з подвійними обов'язками — піклуватися про літнього родича й одночасно підтримувати своє власне благополуччя. Одна з організацій, що займаються розв'язанням цієї проблеми — Sunnyside Community Services (SCS) у Квінсі, штат Нью-Йорк. Цей громадський центр пропонує цілу низку заходів і ресурсів, спеціально розроблених для підтримки як літніх людей, так і тих, хто за ними доглядає.

Під час нещодавніх відвідин сімейні доглядальниці взяли участь у заході "Малюй і ковтай" — терапевтичному заході, що слугує водночас творчим виходом і групою підтримки. Ці заняття надають людям, які доглядають за хворими, рідкісну можливість розслабитися, поділитися досвідом і знайти розраду в компанії інших людей, які стикаються зі схожими проблемами.

Проблеми, з якими стикаються люди, що доглядають за хворими, дуже серйозні. Ірина Табакова, яка іммігрувала з України, поділилася своїм досвідом догляду за чоловіком із хворобою Паркінсона до його смерті, а тепер і за 94-річною матір'ю з хворобою Альцгеймера і раком шкіри. Вона розповіла про емоційні переживання, пов'язані з тим, що їй доводиться спостерігати за тим, як погіршується стан її матері через деменцію, і при цьому поєднувати свої особисті обов'язки.

Емоційне та фізичне напруження, пов'язане з доглядом, величезне, що часто призводить до підвищення рівня тривожності, депресії та навіть хронічних захворювань у тих, хто доглядає за хворими. Фінансовий тиск додає ще один рівень складності в догляд. Багато людей, які доглядають за хворими, змушені витрачати значні суми зі своєї кишені, часто виснажуючи свої заощадження, щоб покрити витрати на домашній догляд і медичні потреби. З огляду на те, що середня вартість допомоги з догляду вдома не по кишені багатьом людям, а деякі ліки коштують тисячі на місяць, доглядальниці змушені долати перешкоди у вигляді додаткових фінансових проблем, щоб забезпечити своїм близьким необхідний догляд.

Медичні працівники відіграють найважливішу роль у цьому процесі догляду за хворими. Докторка Елізабет Лут, доцентка Ратгерського університету, що спеціалізується на плануванні догляду наприкінці життя, наголосила на важливості ранніх бесід про довгостроковий догляд і цінності, якими керуються під час ухвалення таких рішень. "Якщо провести ці бесіди на ранніх етапах, коли ставки невеликі, до них буде легше повернутися і провести їх знову", — каже доктор Лут. Її порада полягає в тому, що ці складні теми потрібно обговорювати раніше, а не пізніше, щоб полегшити життя і доглядальниці, і пацієнту, коли виникнуть складніші проблеми, які потребують швидкого вирішення.

Незважаючи на ці труднощі, є різні соціальні ресурси, щоб полегшити тягар, вважає Лут. Багато організацій пропонують різні програми, включно з тимчасовою допомогою вдома та групами підтримки, які забезпечують необхідний перепочинок для тих, хто доглядає за хворими. Ці послуги неоціненні, вони дають змогу людям, які доглядають за хворими, робити короткі перерви, звертатися за порадою до фахівців і навіть знаходити тимчасову допомогу в рамках державних програм. Важливість такої підтримки неможливо переоцінити, оскільки вона допомагає запобігти вигоранню і дає змогу тим, хто доглядає, продовжувати забезпечувати найкращий догляд за своїми близькими.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.