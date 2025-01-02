Найкращий спосіб схуднути: названо вправу, яка найбільше підходить для позбавлення від зайвої ваги

Визначення найкращої вправи для схуднення може бути складним завданням, але дослідники постаралися розгадати цю таємницю.

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У гонитві за ідеальною фігурою безліч людей по всій земній кулі намагаються знайти ідеальну вправу, яка дасть змогу позбутися зайвих кілограмів. На жаль, все не так просто, як могло б здатися, на перший погляд. Деякі вправи, безумовно, можуть бути інтенсивнішими, змушуючи наше серце битися швидше, а легені працювати активніше, але є ще безліч чинників, які також слід враховувати, пише Live Science.

Попередні дослідження також показали, що самі лише фізичні вправи, ймовірно, не надто ефективні в схудненні, чималу роль у цьому процесі також відіграє здорова дієта і підрахунок калорій. І все ж, вчені погоджуються, що серцево-судинні вправи, швидше за все, дозволять спалити більше калорій.

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Які ж вправи насправді найкраще підходять для схуднення? Співзасновник OriGym Люк Г'юз разом із колегами проаналізували безліч досліджень, щоб відповісти на це запитання. Експерти зазначають, реальність така, що для більшості людей вправи можуть допомогти призвести до втрати ваги, оскільки вони збільшують кількість калорій, використовуваних людським організмом.

Простими словами, високий рівень фізичної активності може допомогти створити необхідний дефіцит калорій: людина споживає менше калорій, ніж спалює, що і призводить до втрати ваги. Утім, учені радять не доводити до крайнощів, оскільки нашому організму все ще потрібне паливо, але якщо ми багато рухаємося і менше їмо, так чи інакше, ми скинемо зайві кілограми.

Результати досліджень за останні кілька десятиліть однозначно показують, що дієта справді відіграє ключову роль у втраті ваги, навіть більше, ніж вправи. Водночас не варто забувати, що фізична активність приносить безліч інших переваг здоров'ю людини, а не тільки втрату ваги.

Систематичний огляд досліджень, опублікований у журналі Американської дієтичної асоціації, фактично припустив, що використання одних тільки вправ для зниження ваги було менш ефективним. Результати вказують на те, що дотримуючись такого підходу, реципієнти показали лише мінімальну втрату ваги. Водночас Американський коледж спортивної медицини виявив, що деяким людям може знадобитися до 60 хвилин на день для схуднення, якщо покладатися лише тільки на вправи.

В іншому дослідженні вчені зосередилися на пошуку ідеальної вправи, що дає змогу позбутися зайвих кілограмів. Результати дослідження, опублікованого в журналі Journal of Strength and Conditioning Research, показують, що біг на біговій доріжці спалює на 25-39% більше калорій, ніж силові вправи.

Ще однією вправою, особливо ефективною у зниженні ваги, вважаються стрибки на скакалці, також до цього списку входять тренування на гребних тренажерах. Вчені також визнають, що силові тренування, як і раніше, дуже важливі та можуть бути дійсно хорошою частиною режиму вправ, спрямованого на втрату ваги.

Найкращий спосіб позбутися зайвої ваги

Дослідники дійшли висновку, що найкращий підхід для позбавлення зайвої ваги — зосередитися на невеликих змінах і здоровому способі життя. На думку вчених секрет полягає в низці дій, а саме:

фізична активність;

здорова дієта;

інтенсивні вправи;

споживання достатньої кількості калорій для підтримки енергії;

інтенсивність вправ.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, які вправи найлегше допомагають схуднути.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.