Лучший способ похудеть: названо упражнение, наиболее подходящее для избавления от лишнего веса

Определение лучшего упражнения для похудения может быть сложной задачей, но исследователи постарались разгадать эту тайну.

Related video

В погоне за идеальной фигурой множество людей по всему земному шару пытаются найти идеальное упражнение, которое позволит избавиться от лишних килограммов. Увы, все не так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Некоторые упражнения, безусловно, могут быть более интенсивными, заставляя наше сердце биться быстрее, а легкие работать активнее, но есть еще множество факторов, которые также следует учитывать, пишет Live Science.

Предыдущие исследования также показали, что сами лишь физические упражнения, вероятно, не слишком эффективны в похудении, немалую роль в этом процессе также играет здоровая диета и подсчет калорий. И все же, ученые соглашаются, что сердечно-сосудистые упражнения, скорее всего, позволят сжечь больше калорий.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Какие же упражнения на самом деле лучше всего подходят для похудения? Соучредитель OriGym Люк Хьюз вместе с коллегами проанализировали множество исследований, чтобы ответить на этот вопрос. Эксперты отмечают, реальность такова, что для большинства людей упражнения могут помочь привести к потере веса, поскольку они увеличивают количество калорий, используемых человеческим организмом.

Простыми словами, высокий уровень физической активности может помочь создать необходимый дефицит калорий: человек потребляет меньше калорий, чем сжигает, что и приводит к потере веса. Впрочем, ученые советуют не доводить до крайности, так как нашему организму все еще необходимо топливо, но если мы много двигаемся и меньше едим, так или иначе, мы скинем лишние килограммы.

Результаты исследований за последние несколько десятилетий однозначно показывают, что диета действительно играет ключевую роль в потере веса, даже больше, чем упражнения. В то же время не стоит забывать, что физическая активность приносит множество других преимуществ здоровью человека, а не только потерю веса.

Систематический обзор исследований, опубликованный в журнале Американской диетической ассоциации, фактически предположил, что использование одних только упражнений для снижения веса было менее эффективным. Результаты указывают на то, что следуя такому подходу, реципиенты показали лишь минимальную потерю веса. В то же время Американский колледж спортивной медицины обнаружил, что некоторым людям может потребоваться до 60 минут в день для похудения, если полагаться лишь только на упражнения.

В другом исследовании ученые сосредоточились на поиске идеального упражнения, позволяющего избавиться от лишних килограммов. Результаты исследования, опубликованного в журнале Journal of Strength and Conditioning Research, показывают, что бег на беговой дорожке сжигает на 25-39% больше калорий, чем силовые упражнения.

Еще одним упражнением особенно эффективным в снижении веса считаются прыжки на скакалке, также в этот список входят тренировки на гребных тренажерах. Ученые также признают, что силовые тренировки по-прежнему очень важны и могут быть действительно хорошей частью режима упражнений, направленного на потерю веса.

Лучший способ избавиться от лишнего веса

Исследователи пришли к выводу, что лучший подход для избавления от лишнего веса — сосредоточиться на небольших изменениях и здоровом образе жизни. По мнению ученых секрет заключается в ряде действий, а именно:

физическая активность;

здоровая диета;

интенсивные упражнения;

потребление достаточного количества калорий для поддержания энергии;

интенсивность упражнений.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, какие упражнения легче всего помогают похудеть.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.