Перетворили звичайне світло на лікування: вчені створили унікальний гель, що відновлює кістки

У сучасному світі важкі травми, що супроводжуються переломами, не є великою рідкістю, а методи їх лікування зазвичай вимагають хірургічного втручання. Однак учені розробили гель, який використовує звичайне світло для реконструкції кісток.

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Вчені з Пхоханського університету науки і технології (POSTECH) в Південній Кореї розробили революційний ін'єкційний гідрогель, який використовує видиме світло для відновлення кісткових дефектів. Ця інновація вирішує серйозні проблеми традиційних методів регенерації кісток, такі як недостатня міцність зчеплення і нездатність зберігати форму в організмі, пише HospiMedica.

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Розроблений вченими гідрогель працює без необхідності використання кісткових трансплантатів, звичайного компонента традиційних методів лікування, забезпечуючи подвійну функціональність — адгезію та мінералізацію в одному застосуванні. Механізм гідрогелю активується видимим світлом, яке безпечне для тканин людини. Світло запускає процес зшивання в гідрогелі, одночасно викликаючи утворення аморфного фосфату кальцію — мінералу, необхідного для росту кісток.

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До складу матеріалу входять альгінат з бурих водоростей, RGD-пептид, що містить адгезивний білок мідії, іони кальцію, фосфонодіоли і фотоініціатор. Інноваційний склад забезпечує збереження структури гідрогелю після ін'єкції та ефективне зчеплення з навколишніми тканинами. Доклінічні випробування на тваринних моделях з дефектами стегнової кістки продемонстрували ефективність гідрогелю. Після введення в місця дефектів матеріал успішно адгезувався, доставляв необхідні мінерали, що відновлюють кісткову тканину, і сприяв її загоєнню.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Biomaterials і являють собою значне досягнення в галузі регенеративної медицини. Професор Хьюнг Джун Ча, провідний дослідник, підкреслив потенціал цієї технології для революції в регенерації кісткової тканини. Він заявив, що гідрогель спрощує процес лікування, усуваючи необхідність в окремих клеях і кісткових трансплантатах, тим самим спрощуючи і підвищуючи загальну ефективність процедур відновлення кісток.

Додаткову цінність цій інновації надає ширша тенденція в медичних дослідженнях щодо інтеграції матеріалів природного походження в методи лікування. Альгінат, один із компонентів гідрогелю, вже широко використовується в лікувальних пов'язках і системах доставки ліків завдяки своїй біосумісності. Його використання в регенерації кісток може відкрити двері для інших застосувань, таких як відновлення м'яких тканин і регенерація хрящів, вважають автори.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.