Розвіяли велику хибну думку: вчені з'ясували реальний зв'язок остеопорозу та кишківника

У науковому світі вважається, що причиною розвитку проблем із кістками є наш кишківник і бактерії в ньому. Однак нещодавнє дослідження показало новий погляд на це твердження, його огріхи та можливі нові способи лікування таких хвороб.

Related video

Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом Гарвардської медичної школи, переглянуло розуміння вченими механізмів розвитку остеопорозу, особливо тих, які пов'язані зі старінням. Історично вважалося, що мікробіом кишківника чинить значний вплив на здоров'я кісток завдяки своїй ролі в засвоєнні поживних речовин і системному здоров'ї. Однак ця робота поставила під сумнів таку думку, показавши, що втрата кісткової маси відбувається незалежно від мікробіоти кишечника в процесі старіння, пише Newswise.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Використовуючи беззародкових і колонізованих мікробіомом мишей CB6F1, дослідники застосували передове генетичне секвенування і метаболоміку для відстеження змін здоров'я кісток протягом 21 місяця. Результати, опубліковані в журналі Bone Research, продемонстрували порівнянне зниження об'єму трабекулярної кістки і товщини кори в обох групах, показавши, що наявність або відсутність мікробів у кишечнику не впливає на вікову втрату кісткової маси.

Важливо

Зміцнює кістки ще в утробі: вчені з'ясували, який вітамін важливий під час вагітності

Навіть пересадка мікробіоти від молодих або старих донорів не вплинула на результати, що ще більше дискредитує вплив мікробіома на цей аспект здоров'я кісток. Провідний дослідник доктор Сяоменг Ю наголосив на важливості цих результатів, заявивши: "Це дослідження спростовує давні уявлення про роль мікробіома кишківника у віковій втраті кісткової маси. Переключивши увагу на інші механізми, ми хочемо відкрити нові шляхи для ефективного лікування остеопорозу".

Зміщення фокусу вчених спрямувало їхню увагу на немікробні чинники, такі як генетичні, гормональні та екологічні, які можуть стати ключем до інноваційних терапевтичних підходів у лікуванні ускладнення. У дослідженні також спостерігалися мікробні зрушення у старілих мишей, такі як збільшення біосинтезу амінокислот і білків, однак ці зміни також не були пов'язані зі здоров'ям кісток. Відсутній зв'язок між активністю мікробіома і дегенерацією кісток ставить під сумнів ідею про те, що терапія, спрямована на мікробіоту, може служити основним засобом лікування остеопорозу у старіючого населення, вважають автори.

За даними Міжнародного фонду остеопорозу, хвороба залишається глобальною проблемою охорони здоров'я, на яку страждають понад 200 мільйонів людей у всьому світі. Вікові переломи є значним тягарем як в економічному, так і в соціальному плані. Інноваційні підходи, засновані на цих результатах, можуть полегшити деякі з цих проблем, особливо для груп населення, що старіють, з обмеженим доступом до наявних фармакологічних методів лікування через побічні ефекти або вартість, вважають вчені.

Раніше Фокус писав про те, як "ледаче" фізичне навантаження запобігає переломам. Згідно з дослідженням Астонського університету, механічні вібрації можуть допомогти поліпшити роботу наших м'язів і контроль над балансом.

Також Фокус писав про те, що прогулянки з собакою підвищують ризик черепно-мозкових травм. Дослідники прийшли до несподіваного відкриття і тепер просять власників вихованців бути обережнішими під час прогулянок.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.