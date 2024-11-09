Зміцнює кістки ще в утробі: вчені з'ясували, який вітамін важливий під час вагітності

Крихкі кістки часто стають причиною багатьох серйозних травм, особливо серед дітей і літніх людей. Однак нещодавно вчені з'ясували, що отримуючи певний вітамін ще в утробі матері, вони стають набагато міцнішими.

Нещодавнє дослідження, проведене Університетом Саутгемптона та Університетською лікарнею Саутгемптона, показало, що діти, чиї матері приймали додаткові добавки вітаміну D під час вагітності, мали міцнішу структуру кісток до семи років. Ці результати можуть допомогти вченим і лікарям розробити майбутні стратегії зі зміцнення здоров'я мільйонів дітей ще до їхнього народження, пише ScienceDaily.

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Дослідження, опубліковане в журналі American Journal of Clinical Nutrition, передбачало сканування щільності кісток понад 1000 дітей і показало, що в тих, хто отримував вищий рівень вітаміну D внутрішньоутробно, кістки мали більший вміст кальцію та мінеральну щільність, порівняно з дітьми, чиї матері приймали плацебо.

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Руйнує наш мозок: дефіцит вітаміну D виявився небезпечнішим, ніж вважалося раніше

Вітамін D необхідний для здоров'я кісток, оскільки він допомагає організму засвоювати кальцій — мінерал, необхідний для міцності та щільності кісток. Він вкрай важливий для здоров'я кісток, вважає Розі Карр, дієтолог із програми здорового харчування Second Nature. За словами Карр, роль вітаміну в засвоєнні кальцію підтримує процес ремоделювання кісток — природний цикл оновлення кісткової тканини.

Без достатньої кількості вітаміну D одного лише споживання кальцію може бути недостатньо для підтримки міцних кісток. Дослідження вчених узгоджується з наявними їхніми знаннями про роль вітаміну D у здоров'ї кісток, особливо у дітей і літніх людей, схильних до таких захворювань, як остеопороз і рахіт.

Його дефіцит може призвести до різних проблем зі здоров'ям, які часто зачіпають м'язи і кістки. Консультант-ревматолог доктор Клер Горман зазначає, що ранні симптоми дефіциту включають м'язові болі та болі в кістках. Якщо не вживати заходів, дефіцит може призвести до ослаблення м'язів, часто в стегнах, що може порушити рухливість. Важкий або тривалий дефіцит вітаміну D пов'язаний з остеопорозом — станом, що характеризується крихкими, ламкими кістками і підвищеним ризиком переломів.

У маленьких дітей дефіцит може призвести до рахіту — захворювання, що спричиняє слабкість кісток і деформацію скелета. Деякі групи населення більш уразливі до дефіциту вітаміну D, зокрема літні люди, чия рухливість і доступ до сонячного світла можуть бути обмежені. Карр пояснює, що зниження фізичної активності, погіршення апетиту та менше споживання поживних речовин — усе це сприяє більшій ймовірності дефіциту серед літніх людей. Однак дефіцит вітаміну D може виникнути у людей будь-якого віку, якщо вони мало бувають на сонці, погано харчуються або мають низький рівень фізичної активності.

Що стосується харчових джерел, то вітамін D можна знайти в кількох продуктах. Яйця, наприклад, є цінним джерелом, забезпечуючи білок разом із вітаміном D. Гриби також містять вітамін D, особливо якщо вони піддаються впливу сонячного світла, як пояснює Дженна Хоуп, зареєстрований дієтолог. Інші його джерела — червоне м'ясо і жирна риба, наприклад лосось, які містять не тільки вітамін D, а й корисні білки, що підтримують здоров'я кісток. Деякі продукти, як-от вершкове масло, фруктові соки і крупи, також збагачені вітаміном D для підтримки достатнього рівня. Крім дієти, експерти відзначають зв'язок між сонячним світлом і виробленням вітаміну D, оскільки наш організм також синтезує його під впливом ультрафіолетових променів. Цей синтез особливо важливий у країнах з обмеженим сонячним світлом у зимові місяці, де дієта і добавки стають життєво важливими для підтримки здорового рівня ключового вітаміну.

Раніше Фокус писав про те, що вітамін D корисний усім, але не завжди. Епіцентр нашої життєдіяльності, вітамін D відповідальний за багато аспектів нашого здоров'я, від настрою до імунної системи, але його джерела і види можуть не підходити певним людям.

Також Фокус писав про реальну ефективність полівітамінів від серцевих захворювань. Для багатьох людей здається заманливим отримати з однієї капсули всі необхідні мінерали та вітаміни за раз, але, як зазначають експерти, це так не працює.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.