"Був довгоочікуваною дитиною і мав тяжке захворювання": що відомо про дітей, які загинули в Сумах

Загиблі діти навчалися в 3 та 9 класах загальноосвітніх закладів в Сумах і були світлими і радісними дітьми, пишуть в соцмережах.

17 листопада ЗС РФ завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Сумах. Загинуло 11 людей. Серед них двоє дітей – 9-річний Ілля та 14-річна Анастасія. Про це пише "Кордон.Медіа".

"Ілля був довгоочікуваною дитиною у родині, з перших днів він боровся за життя, бо народився із тяжким захворювання. Рідні робили все, щоб він мав щасливе дитинство", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що батько Іллі минулого року поховав брата, який отримав смертельне поранення на війні проти Росії. У чоловіка залишилися троє дітей, яким з вихованням допомагає їхній дядько.

Ілля з батьком

У Сумському навчально-виховному комплексі №16 імені Олексія Братушки, де у 3 класі навчався 9-річний Ілля, висловили співчуття з приводу його загибелі.

"Це жахлива подія стала великим потрясінням для всієї нашої шкільної родини. Ілля був доброю та світлою дитиною. Його енергія та щирість залишається в нашій пам’яті назавжди. Світла пам’ять про Іллю завжди буде в наших серцях", – написали в навчальному закладі.

Також 17 листопада російська ракета забрала життя 14-річної Анастасії Боровик, яка навчалася у 9 класі школи №15 в Сумах.

"Немає слів, щоб висловити все, що зараз відчуває кожен із нас. Сум, біль, скорбота. На жаль, ми можемо тепер тільки згадувати усміхнену та найкращу дівчинку Настю, бо її вже немає поруч", – написали на сторінці школи у соцмережах.

14-річна Настя, яку вбила російська ракета

Нагадаємо, що 17 листопада, Росія завдала удару балістичною ракетою по дев’ятиповерховому будинку у місті Суми. Відомо про щонайменше 10 загиблих, серед яких двоє дітей 9 та 14 років. Крім цього, поранено 55 дорослих та 8 дітей.