"Был долгожданным ребенком и имел тяжелое заболевание": что известно о детях, погибших в Сумах

Погибшие дети учились в 3 и 9 классах общеобразовательных учреждений в Сумах и были светлыми и радостными детьми, пишут в соцсетях.

17 ноября ВС РФ нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Сумах. Погибли 11 человек. Среди них двое детей — 9-летний Илья и 14-летняя Анастасия. Об этом пишет "Кордон.Медиа".

"Илья был долгожданным ребенком в семье, с первых дней он боролся за жизнь, потому что родился с тяжелым заболеванием. Родные делали все, чтобы он имел счастливое детство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отец Ильи в прошлом году похоронил брата, который получил смертельное ранение на войне против России. У мужчины остались трое детей, которым с воспитанием помогает их дядя.

Илья с отцом

В Сумском учебно-воспитательном комплексе №16 имени Алексея Братушки, где в 3 классе учился 9-летний Илья, выразили соболезнования по поводу его гибели.

"Это ужасное событие стало большим потрясением для всей нашей школьной семьи. Илья был добрым и светлым ребенком. Его энергия и искренность остается в нашей памяти навсегда. Светлая память об Илье всегда будет в наших сердцах", — написали в учебном заведении.

Также 17 ноября российская ракета унесла жизнь 14-летней Анастасии Боровик, которая училась в 9 классе школы №15 в Сумах.

"Нет слов, чтобы выразить все, что сейчас чувствует каждый из нас. Печаль, боль, скорбь. К сожалению, мы можем теперь только вспоминать улыбчивую и лучшую девочку Настю, потому что ее уже нет рядом", — написали на странице школы в соцсетях.

14-летняя Настя, которую убила российская ракета

Напомним, что 17 ноября, Россия нанесла удар баллистической ракетой по девятиэтажному дому в городе Сумы. Известно о по меньшей мере 10 погибших, среди которых двое детей 9 и 14 лет. Кроме этого, ранены 55 взрослых и 8 детей.