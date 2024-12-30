Развеяли большое заблуждение: ученые выяснили реальную связь остеопороза и кишечника

В научном мире считается, что причиной развития проблем с костями является наш кишечник и бактерии в нем. Однако недавнее исследование показало новый взгляд на это утверждение, его огрехи и возможные новые способы лечения таких болезней.

Related video

Недавнее исследование, проведенное под руководством Гарвардской медицинской школы, пересмотрело понимание учеными механизмов развития остеопороза, особенно тех, которые связаны со старением. Исторически считалось, что микробиом кишечника оказывает значительное влияние на здоровье костей благодаря своей роли в усвоении питательных веществ и системном здоровье. Однако эта работа поставила под сомнение такую точку зрения, показав, что потеря костной массы происходит независимо от микробиоты кишечника в процессе старения, пишет Newswise.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Используя беззародышевых и колонизированных микробиомом мышей CB6F1, исследователи применили передовое генетическое секвенирование и метаболомику для отслеживания изменений здоровья костей в течение 21 месяца. Результаты, опубликованные в журнале Bone Research, продемонстрировали сопоставимое снижение объема трабекулярной кости и толщины коры в обеих группах, показав, что наличие или отсутствие микробов в кишечнике не влияет на возрастную потерю костной массы.

Важно

Укрепляет кости еще в утробе: ученые выяснили, какой витамин важен при беременности

Даже пересадка микробиоты от молодых или старых доноров не повлияла на результаты, что еще больше дискредитирует влияние микробиома на этот аспект здоровья костей. Ведущий исследователь доктор Сяоменг Ю подчеркнул важность этих результатов, заявив: "Это исследование опровергает давние представления о роли микробиома кишечника в возрастной потере костной массы. Переключив внимание на другие механизмы, мы хотим открыть новые пути для эффективного лечения остеопороза".

Смещение фокуса ученых направило их внимание на немикробные факторы, такие как генетические, гормональные и экологические, которые могут стать ключом к инновационным терапевтическим подходам в лечении осложнения. В исследовании также наблюдались микробные сдвиги у стареющих мышей, такие как увеличение биосинтеза аминокислот и белков, однако эти изменения также не были связаны со здоровьем костей. Отсутствующая связь между активностью микробиома и дегенерацией костей ставит под сомнение идею о том, что терапия, направленная на микробиоту, может служить основным средством лечения остеопороза у стареющего населения, считают авторы.

По данным Международного фонда остеопороза, болезнь остается глобальной проблемой здравоохранения, которой страдают более 200 миллионов человек во всем мире. Возрастные переломы являются значительным бременем как в экономическом, так и в социальном плане. Инновационные подходы, основанные на этих результатах, могут облегчить некоторые из этих проблем, особенно для стареющих групп населения с ограниченным доступом к существующим фармакологическим методам лечения из-за побочных эффектов или стоимости, считают ученые.

Ранее Фокус писал о том, как "ленивая" физическая нагрузка предотвращает переломы. Согласно исследованию Астонского университета, механические вибрации могут помочь улучшить работу наших мышц и контроль над балансом.

Также Фокус писал о том, что прогулки с собакой повышают риск черепно-мозговых травм. Исследователи пришли к неожиданному открытию и теперь просят владельцев питомцев быть осторожнее во время прогулок.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.