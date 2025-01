Особый ингредиент: 124-летняя китаянка раскрыла секрет своего долголетия (фото)

Цю Чай может претендовать на новый рекорд в Книге рекордов Гиннеса. В свои 124 года женщина ведет активный образ жизни. Она расчесывает волосы, кормит гусей и топит печь дровами.

Related video

Жительница Китая Цю Чай, которой исполнилось 124 года, раскрыла секрет своего долголетия – регулярное употребление сала. Ее история вызвала большой интерес, поскольку она может претендовать на рекорд в Книге рекордов Гиннеса. Об этом пишет Need To Know.

Женщина родилась 1 января 1901 года в городке Хуаган. Она считается самым старым человеком в своем регионе, а, возможно, и во всем мире. На сегодняшний день официальной рекордсменкой остается японка Томико Итоока, которой исполнилось 116 лет. Однако Цю Чай может стать новой конкуренткой за титул.

Издание отмечает, что свое 124-летие китаянка отпраздновала дома, в окружении семьи и друзей. В обстановке, украшенной красными фонарями и ковровой дорожкой, она поделилась своими привычками, которые, по ее мнению, помогли ей прожить долгую и здоровую жизнь.

По словам Цю, секрет кроется в простых ритуалах: трехразовом питании, прогулках на свежем воздухе и раннем отходе ко сну – не позднее 20:00. Главной составляющей ее рациона является рис, смешанный с кусочком сала размером с мячик для настольного тенниса. Несмотря на рекомендации врачей сократить употребление животного жира из-за проблем со здоровьем, она продолжает придерживаться своего режима питания.

В таком почтенном возрасте Цю ведет активный образ жизни Фото: Jam Press

Даже в таком почтенном возрасте Цю ведет активный образ жизни. Она расчесывает волосы, кормит гусей и топит печь дровами. Ранее она каждый вечер съедала большую миску лапши с растительным маслом, но сейчас предпочитает более простое блюдо – рис со злаками и свежими овощами.

Жизнь Цю Чай не была легкой. После смерти мужа она одна растила четырех детей. В возрасте 70 лет ей пришлось пережить утрату старшего сына. Сегодня она живет со своей внучкой Цю Таохуа, которой 60 лет. Каждый год жители города собираются, чтобы отпраздновать долгую жизнь местной легенды.

Напомним, Фокус писал, что ученые из Гарварда нашли то, что помогает жить дольше. Они убеждены в том, что ответ на этот вопрос все это время прятался у нас под носом.

Также мы рассказывали о том, как 106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. В доме престарелых, где сейчас проживает Флоренс Хакман, утверждают, что женщина до сих пор встречается со своими друзьями и болеет за любимую спортивную команду.