Смерть за рулем: ученые назвали расстройство, делающее пожилых людей опасными водителями

Пожилые люди за рулем уже давно вызывают тревогу в научных и медицинских кругах из-за сниженных рефлексов. Однако недавнее исследование выявило болезнь, которая может превратить неаккуратных водителей в возрасте в настоящую опасность на колесах.

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Недавнее исследование, проведенное Вашингтонским университетом, выявило повышенный риск, которому подвергаются пожилые водители с диагнозом большого депрессивного расстройства (БДР). Кроме того, что подверженные этому расстройству представляют угрозу для себя, они также могут стать фактором опасности для многих окружающих людей, пишет Daily Mail.

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Исследователи наблюдали за почти 400 людьми в возрасте 65 лет и старше в течение двух лет. Среди них 85 человек имели диагноз БДР, но в остальном были психически здоровы. С помощью специализированного автомобильного оборудования исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open , оценивало поведение водителей, такое как скорость езды, резкое торможение и скорость прохождения поворотов.

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Результаты исследования показали, что люди с депрессией вели себя более нестабильно и рискованно по сравнению со своими сверстниками, не страдающими депрессией. Эти выводы встревожили ученых, особенно учитывая ожидаемый рост численности пожилого населения в мире.

По прогнозам, к 2050 году число одних лишь американцев старше 65 лет достигнет 88 миллионов человек, и эта возрастная группа составит почти четверть всех водителей. Эта демографическая группа уже ассоциируется с более высоким уровнем аварийности из-за естественного снижения рефлексов и когнитивных функций. Исследование дополняет это утверждение, показывая, что БДР лишь усугубляет эти риски, ухудшая концентрацию, рефлексы и координацию движений.

Большим депрессивным расстройством страдают около 8% взрослых американцев, что составляло около 21 миллиона человек еще в 2021 году. Хотя точное число пожилых людей с недиагностированным БДР остается неясным, исследование подчеркивает необходимость целенаправленного вмешательства и частой диагностики на предмет наличия расстройства. Позднюю депрессию часто игнорируют, что может привести к внезапным рискам на дороге и в других областях, считают авторы.

Исследователи также выступают за улучшение общего скрининга психического здоровья пожилых людей в сочетании с регулярной оценкой их способности к вождению. Для повышения безопасности дорожного движения в исследовании предлагаются упреждающие меры, такие как отказ от вождения в ночное время или в плохую погоду и использование знакомых маршрутов. Кроме того, снизить риски могут специальные программы поддержки пожилых водителей, заявили ученые.

По данным Страхового института дорожной безопасности США, только в 2022 году в автомобильных авариях погибли 5 626 человек в возрасте 70 лет и старше, что составляет значительную часть от всех 42 514 смертельных случаев. По мере старения населения такие данные служат напоминанием о критической необходимости принятия эффективных мер для решения важнейших проблем, с которыми сталкиваются пожилые водители и государства, отметили авторы.

Ранее Фокус писал о том, что одиночество повышает риск сердечной недостаточности. Новое исследование показывает, что как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями сердечной недостаточности.

Также Фокус писал о том, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому. Исследование показало, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

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