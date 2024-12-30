Смерть за кермом: учені назвали розлад, що робить літніх людей небезпечними водіями

Люди похилого віку за кермом уже давно викликають тривогу в наукових і медичних колах через знижені рефлекси. Однак недавнє дослідження виявило хворобу, яка може перетворити неакуратних водіїв у віці на справжню небезпеку на колесах.

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Нещодавнє дослідження, проведене Вашингтонським університетом, виявило підвищений ризик, на який наражаються літні водії з діагнозом великого депресивного розладу (БДР). Крім того, що схильні до цього розладу становлять загрозу для себе, вони також можуть стати фактором небезпеки для багатьох оточуючих людей, пише Daily Mail.

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Дослідники спостерігали за майже 400 людьми віком 65 років і старше протягом двох років. Серед них 85 осіб мали діагноз БДР, але в іншому були психічно здорові. За допомогою спеціалізованого автомобільного обладнання дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open, оцінювало поведінку водіїв, таку як швидкість їзди, різке гальмування і швидкість проходження поворотів.

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Результати дослідження показали, що люди з депресією поводилися більш нестабільно і ризиковано порівняно зі своїми однолітками, які не страждають на депресію. Ці висновки стривожили вчених, особливо з огляду на очікуване зростання чисельності населення похилого віку у світі.

За прогнозами, до 2050 року кількість одних лише американців, старших за 65 років, сягне 88 мільйонів осіб, і ця вікова група становитиме майже чверть усіх водіїв. Ця демографічна група вже асоціюється з більш високим рівнем аварійності через природне зниження рефлексів і когнітивних функцій. Дослідження доповнює це твердження, показуючи, що БДР лише поглиблює ці ризики, погіршуючи концентрацію, рефлекси та координацію рухів.

На великий депресивний розлад страждають близько 8% дорослих американців, що становило близько 21 мільйона осіб ще 2021 року. Хоча точна кількість літніх людей з недіагностованим БДР залишається незрозумілою, дослідження наголошує на необхідності цілеспрямованого втручання і частої діагностики на предмет наявності розладу. Пізню депресію часто ігнорують, що може призвести до раптових ризиків на дорозі і в інших сферах, вважають автори.

Дослідники також виступають за поліпшення загального скринінгу психічного здоров'я літніх людей у поєднанні з регулярною оцінкою їхньої здатності до водіння. Для підвищення безпеки дорожнього руху в дослідженні пропонуються попереджувальні заходи, такі як відмова від водіння в нічний час або в погану погоду і використання знайомих маршрутів. Крім того, знизити ризики можуть спеціальні програми підтримки літніх водіїв, заявили вчені.

За даними Страхового інституту дорожньої безпеки США, тільки у 2022 році в автомобільних аваріях загинули 5 626 осіб у віці 70 років і старше, що становить значну частину від усіх 42 514 смертельних випадків. У міру старіння населення такі дані слугують нагадуванням про критичну необхідність вжиття ефективних заходів для розв'язання найважливіших проблем, з якими стикаються літні водії та держави, зазначили автори.

Раніше Фокус писав про те, що самотність підвищує ризик серцевої недостатності. Нове дослідження показує, що як соціальна ізоляція, так і самотність пов'язані з більш високими показниками серцевої недостатності.

Також Фокус писав про те, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому. Дослідження показало, що існують відмінності не тільки між самотніми і не самотніми людьми, але навіть між окремими одинаками.

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