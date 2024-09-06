Знайшли корінь морального безсилля: вчені назвали ранню ознаку розвитку депресії

Депресія є складним захворюванням, що має цілий спектр симптомів. Нещодавно вчені змогли виявити процес у мозку, який ще в дитячому віці здатний розповісти про те, чи схильна людина до цієї хвороби.

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Нещодавнє дослідження вчених розкрило всю складність депресії, надавши їм можливості для розуміння структурних і функціональних змін мозку, пов'язаних із цим психічним захворюванням. Дослідникам вдалося з'ясувати конкретні зміни в мозку, які запускають спіраль морального падіння вниз у наших головах, що може допомогти в лікуванні хвороби, пише News Medical.

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Попри десятиліття нейровізуалізаційних досліджень, розуміння процесів, що спричиняють зміну стану настрою, залишалося обмеженим. Вчені традиційно виявляли лише незначні зміни в структурі та зв'язності мозку в людей із депресією. Однак уже деякий час у науці зароджується нова галузь, яка називається прецизійним функціональним картуванням, метою якого є використання даних з високою роздільною здатністю для вивчення виразних змін у топології мозкових мереж.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, вчені спробували оцінити, чи змінює депресія структуру функціональних мереж у мозку і як ці зміни впливають на настрій із плином часу. У ньому взяли участь шість пацієнтів з однополярною важкою депресією і 37 здорових людей. Пацієнти з депресією пройшли велику багатоехову функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ) протягом декількох сеансів, тоді як здорові випробовувані брали участь у їхній меншій кількості. У дослідження були включені дані осіб з депресією, надані Стенфордським університетом і Медичним центром Вейл Корнелл, а також проаналізовані великі набори даних МРТ 812 контрольних осіб і 299 осіб зі стійкою до лікування депресією.

Вчені використовували передові методи машинного навчання, щоб відрізнити пацієнтів з депресією від здорових контрольних осіб на основі розміру функціональної мережі. Результати показали, що у людей з депресією значно збільшується розмір фронтостріатальної мережі уваги — області мозку, що бере участь в обробці винагород та інтеграції вегетативних сигналів. Ця мережа захоплювала інші мережі мозку, як-от фронтопарієтальна і цингуло-оперкулярна, особливо в ділянках із нижчим рівнем внутрішньокіркового мієліну, що може сприяти більшій синаптичній пластичності.

Розмір цієї мережі залишався незмінним після терапії антидепресантами, що свідчить про її роль як незмінної ознаки при депресії, вважають автори. Подальші їхні дослідження показали, що зростання мережі уваги було стабільним з плином часу, незалежно від емоційного стану пацієнтів, і спостерігалося навіть у дітей до появи депресивних симптомів у підлітковому віці. Цей висновок дозволяє припустити, що розширення фронтостріатальної мережі споглядання може бути характерним маркером ризику розвитку депресії, а не маркером депресивних епізодів.

У дослідженні вчені також відмітили залежні від настрою зміни стріатумних зв'язків із мережею споглядання, які були пов'язані з коливаннями тривоги та ангедонії, потенційно передбачаючи появу цих симптомів у майбутніх візитах.

Це дослідження дало науці цінне уявлення про нейронні основи депресії для вивчення специфіки цих результатів у разі різних психопатологій та їхнього потенційного клінічного застосування. Виявлення характерних мережевих структур мозку під час депресії відкриває нові можливості для розуміння чинників ризику та розроблення цілеспрямованих стратегій з лікування цього важкого стану, вважають автори.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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