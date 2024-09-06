Нашли корень морального бессилия: ученые назвали ранний признак развития депрессии

Депрессия является сложным заболеванием, имеющим целый спектр симптомов. Недавно ученые смогли обнаружить процесс в мозге, который еще в детском возрасте способен рассказать о том, предрасположен ли человек к этой болезни.

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Недавнее исследование ученых раскрыло всю сложность депрессии, предоставив им возможности для понимания структурных и функциональных изменений мозга, связанных с этим психическим заболеванием. Исследователям удалось выяснить конкретные изменения в мозге, которые запускают спираль морального падения вниз в наших головах, что может помочь в лечении болезни, пишет News Medical.

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Несмотря на десятилетия нейровизуализационных исследований, понимание процессов, вызывающих смену состояния настроения, оставалось ограниченным. Ученые традиционно выявляли лишь незначительные изменения в структуре и связности мозга у людей с депрессией. Однако уже некоторое время в науке зарождается новая область, называемая прецизионным функциональным картированием, целью которого является использование данных высокого разрешения для изучения отчетливых изменений в топологии мозговых сетей.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые попытались оценить, изменяет ли депрессия структуру функциональных сетей в мозге и как эти изменения влияют на настроение с течением времени. В нем приняли участие шесть пациентов с однополярной тяжелой депрессией и 37 здоровых людей. Пациенты с депрессией прошли обширную многоэховую функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) в течение нескольких сеансов, в то время как здоровые испытуемые участвовали в их меньшем количестве. В исследование были включены данные лиц с депрессией, предоставленные Стэнфордским университетом и Медицинским центром Вейл Корнелл, а также проанализированы большие наборы данных МРТ 812 контрольных лиц и 299 лиц с устойчивой к лечению депрессией.

Ученые использовали передовые методы машинного обучения, чтобы отличить пациентов с депрессией от здоровых контрольных лиц на основе размера функциональной сети. Результаты показали, что у людей с депрессией значительно увеличивается размер фронтостриатальной сети внимания — области мозга, участвующей в обработке вознаграждений и интеграции вегетативных сигналов. Эта сеть захватывала другие сети мозга, такие как фронтопариетальная и цингуло-оперкулярная, особенно в областях с более низким уровнем внутрикоркового миелина, что может способствовать большей синаптической пластичности.

Размер этой сети оставался неизменным после терапии антидепрессантами, что говорит о ее роли как неизменного признака при депрессии, считают авторы. Дальнейшие их исследования показали, что рост сети внимания был стабильным с течением времени, независимо от эмоционального состояния пациентов, и наблюдался даже у детей до появления депрессивных симптомов в подростковом возрасте. Этот вывод позволяет предположить, что расширение фронтостриатальной сети созерцания может быть характерным маркером риска развития депрессии, а не маркером депрессивных эпизодов.

В исследовании ученые также отметили зависящие от настроения изменения стриатумных связей с сетью созерцания, которые были связаны с колебаниями тревоги и ангедонии, потенциально предсказывая появление этих симптомов в будущих визитах.

Данное исследование дало науке ценное представление о нейронных основах депрессии для изучения специфики этих результатов при различных психопатологиях и их потенциального клинического применения. Выявление характерных сетевых структур мозга при депрессии открывает новые возможности для понимания факторов риска и разработки целенаправленных стратегий по лечению этого тяжелого состояния, считают авторы.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

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