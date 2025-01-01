Думки, що зміцнюють організм: як життєві цілі допомагають нам бути здоровішими

Учені постійно шукають нові способи зміцнити наше здоров'я без серйозних медичних втручань. Так, в одному з досліджень вони з'ясували, як сама наявність сенсу життя перетворює наш організм і робить його міцнішим.

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Сильне почуття мети в житті пов'язане зі значними перевагами для здоров'я, включно зі зниженням ризику смертності та серцево-судинних захворювань, згідно з узагальненням даних понад 136 000 учасників і 10 досліджень, ретельно вивчених ученими. Провівши аналіз, вони змогли зрозуміти як таке явище, яке часто вважають моральним, може серйозно впливати на наш фізичний стан, пише PsyBlog.

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У дослідженнях, проведених здебільшого у США та Японії, вивчали сприйняття людиною сенсу свого життя, включно з питаннями про корисність, життєву мету та концепцію, відому в Японії як "ікігай" — міра того, чи вважає людина, чи вважає вона, що життя варте того, щоб воно було варте того, щоб померти. Результати показали, що у людей із сильним почуттям мети ризик смерті був на 20% нижчим протягом семи років спостереження.

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Ті з 20 000 учасників у віці 67 років, хто мав високий рівень цілеспрямованості або ікігай, демонстрували помітно вищі показники виживання. Хоча цей взаємозв'язок може здатися інтуїтивно зрозумілим, його точні механізми ще не вивчені. Дослідники припускають, що почуття мети може сприяти підвищенню стійкості до стресу і здоровішій поведінці.

Доктор Алан Розанські, співавтор дослідження, опублікованого в журналі Biopsychosocial Science and Medicine, підкреслив важливість цих висновків. Він зазначив: "Уже давно вважається, що наявність сильного почуття життєвої мети є важливим аспектом життя, що забезпечує людям силу, мотивацію та життєстійкість". Він також підкреслив, що ці знання можуть стати основою для проведення терапій, спрямованих на зміцнення здоров'я і благополуччя за допомогою розвитку цих самих цілей.

Дослідження 2009 року за участю 1238 літніх людей також показало, що почуття мети сприяє збільшенню тривалості життя. Аналогічним чином, дослідження 2010 року, в якому взяли участь 900 літніх людей, показало, що у цілеспрямованих людей значно менше шансів захворіти на хворобу Альцгеймера. Дані опитувань теж постійно пов'язують сильне почуття мети з підвищеним щастям і психологічним благополуччям.

Японський акцент на ікігай відображає важливі культурні нюанси у визначенні та досягненні мети життя, заявили автори. Дослідження показують, що культивування ікігай передбачає узгодження особистих захоплень, внеску в суспільство і життєвих обставин, що в сукупності сприяє зміцненню психічного і фізичного здоров'я.

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