Відповідальні за наш характер і сенс життя: вчені виявили унікальні гени

Нещодавнє дослідження вчених виявило незвичайні і стародавні гени, які з давніх часів відповідальні за те, ким ми є, як реагуємо на навколишній світ і що відчуваємо.

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Дослідники виявили шість генів, які відіграють вирішальну роль у формуванні нашої особистості, впливаючи на все — від емоційних реакцій до того, як ми знаходимо сенс життя. Ці гени не просто з'явилися нещодавно — вони були з нами впродовж усієї еволюції, присутні в усіх організмах, від найпростіших одноклітинних до сучасних людей, пише The Week.

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Дослідження, в якому взяли участь генетики і психологи з усього світу під керівництвом Університету Гренади, Іспанія, було присвячене вивченню того, як наші особисті якості можуть впливати на активність наших генів. Цей процес, відомий як експресія генів, є основоположним для прояву рис характеру і поведінки. Вивчивши дані 459 дорослих жителів Фінляндії за сорок років, команда дослідників спробувала зрозуміти зв'язок між експресією генів і такими факторами, як здоров'я, добробут і навіть риси характеру.

Дослідники виявили мережу з 4 000 генів, активних у певних областях мозку, деякі з яких раніше були пов'язані з рисами особистості, що передаються з покоління в покоління. Вони виявили, що ці гени організовані в модулі, які можуть вмикатися і вимикатися, даючи змогу людям адаптуватися до різних життєвих ситуацій і викликів. Корал дель Валь, одна з ключових авторів дослідження, наголосила на гнучкості цих модулів, які допомагають нам розвиватися й адаптуватися до повсякденного життя.

Можливо, найбільш інтригуючим відкриттям стало те, що керівництво цими адаптивними модулями зводиться до "центру управління", що складається з шести певних генів. Цей центр управління керує нашими реакціями на емоції та пошуком сенсу життя, відіграючи ключову роль у тому, як ми керуємо своїм існуванням. Відкриття цих генів, які не змінювалися протягом усієї еволюції, свідчить про їхню фундаментальну роль у функціонуванні самого життя. Дослідження вчених не тільки проливає світло на давно обговорюваний зв'язок між розумом і тілом, а й дає змогу припустити, що деякі риси характеру можуть буквально призводити до здоровішого і довшого життя, а інші — навпаки.

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