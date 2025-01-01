Мысли, укрепляющие организм: как жизненные цели помогают нам быть более здоровыми

Ученые постоянно ищут новые способы укрепить наше здоровье без серьезных медицинских вмешательств. Так, в одном из исследований они выяснили, как само наличие смысла жизни преображает наш организм и делает его более крепким.

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Сильное чувство цели в жизни связано со значительными преимуществами для здоровья, включая снижение риска смертности и сердечно-сосудистых заболеваний, согласно обобщению данных более 136 000 участников и 10 исследований, тщательно изученных учеными. Проведя анализ, они смогли понять как такое, зачастую считающееся моральным, явление, может серьезно влиять на наше физическое состояние, пишет PsyBlog.

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В исследованиях, проведенных в основном в США и Японии, изучалось восприятие человеком смысла своей жизни, включая вопросы о полезности, жизненной цели и концепции, известной в Японии как "икигай" — мера того, считает ли он жизнь стоящей. Результаты показали, что у людей с сильным чувством цели риск смерти был на 20% ниже в течение семи лет наблюдения.

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Те из 20 000 участников в возрасте 67 лет, кто имел высокий уровень целеустремленности или икигай, демонстрировали заметно более высокие показатели выживаемости. Хотя эта взаимосвязь может показаться интуитивно понятной, ее точные механизмы еще не изучены. Исследователи предполагают, что чувство цели может способствовать повышению устойчивости к стрессу и более здоровому поведению.

Доктор Алан Розански, соавтор исследования, опубликованного в журнале Biopsychosocial Science and Medicine, подчеркнул гважность этих выводов. Он отметил: "Уже давно считается, что наличие сильного чувства жизненной цели является важным аспектом жизни, обеспечивающим людям силу, мотивацию и жизнестойкость". Он также подчеркнул, что эти знания могут стать основой для проведения терапий, направленных на укрепление здоровья и благополучия посредством развития этих самых целей.

Исследование 2009 года с участием 1238 пожилых людей также показало, что чувство цели способствует увеличению продолжительности жизни. Аналогичным образом, исследование 2010 года, в котором приняли участие 900 пожилых людей, показало, что у целеустремленных людей значительно меньше шансов заболеть болезнью Альцгеймера. Данные опросов тоже постоянно связывают сильное чувство цели с повышенным счастьем и психологическим благополучием.

Японский акцент на икигай отражает важные культурные нюансы в определении и достижении цели жизни, заявили авторы. Исследования показывают, что культивирование икигай включает в себя согласование личных увлечений, вклада в общество и жизненных обстоятельств, что в совокупности способствует укреплению психического и физического здоровья.

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