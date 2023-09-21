Породило множество споров. Ученые ответили, когда же человек чувствует себя самым счастливым

Очень часто представители всех возрастных категорий чувствуют себя не такими счастливыми, как хотелось бы. Может ли наука точно определить этапы в нашей жизни, когда мы достигаем расцвета счастья?

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Взрослые часто шутят, поддразнивая молодежь фразами вроде: "Твои школьные годы — лучшие в твоей жизни!". В то время как взрослые вспоминают об этом с тоскливой ностальгией, молодежь, как правило, отвергает такие мысли, стремясь к свободе и независимости. Так когда же те лучшие годы, когда мы самые счастливые? Об этом пишет IFLScience.

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Команда исследователей из Германии и Швейцарии взялась за разгадку этой загадки. Их амбициозное исследование охватило большую коллекцию из более 400 различных наборов данных и потрясающее количество участников — более 460 000 человек. Исследование углубилось в приливы и отливы счастья на протяжении всей человеческой жизни.

Первый автор исследования Сюзанна Бюкер осветила цели исследования: "Мы сосредоточились на изменениях в трех центральных компонентах субъективного благополучия". Это устоявшееся понятие в психологии, которое охватывает чей-то опыт и оценку собственной жизни. В этом комплексном исследовании Бюкер и ее команда сосредоточились на "удовлетворенности жизнью, положительных эмоциональных состояниях и негативных эмоциональных состояниях".

Предыдущие исследования этого, казалось бы, простого вопроса вызвали бурные дебаты. Одной из основных теорий, которая привлекла широкое внимание, является U-образная траектория счастья. Согласно этой теории, благополучие достигает своего апогея в период становления в двадцать лет и восстанавливается в старости, с заметным спадом в среднем возрасте — явление, которое некоторые связывают с кризисом среднего возраста, хотя не все с этим соглашаются.

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Изучая многочисленные аспекты субъективного благополучия, а также рассматривая данные из разных глобальных контекстов, авторы этого исследования стремились построить более полную панораму.

Согласно их выводам, удовлетворенность жизнью демонстрировала тенденцию к снижению в возрасте от 9 до 16 лет, за которой следовал умеренный рост до 70 лет, а затем постепенное снижение до 96 лет.

В противоположность этому, положительные эмоциональные состояния демонстрировали общее снижение на протяжении всей жизни, начиная с 9 лет и до 94 лет.

Третий элемент, негативные эмоциональные состояния, демонстрировал колебания в возрасте от 9 до 22 лет, а затем начал неуклонно снижаться во взрослом возрасте до 60 лет, после чего снова начал расти.

В большой схеме человеческого существования как позитивные, так и негативные эмоциональные состояния претерпевают более выраженные трансформации, чем удовлетворенность жизнью. Бюкер подытожила: "В целом, исследование показало положительную тенденцию в течение длительного периода жизни, если мы посмотрим на удовлетворенность жизнью и негативные эмоциональные состояния".

Полученные результаты в целом согласуются с интуитивными предположениями, которые многие имеют о протекании среднестатистической человеческой жизни. Бурные фазы полового созревания и подросткового возраста, полные глубоких изменений и общественного давления, естественно, совпадают со снижением уровня удовлетворенности жизнью. Аналогично, преклонный возраст часто приносит ухудшение здоровья и печальный уход близких, что способствует снижению общего благополучия.

А потому вопрос, поставленный в начале этого исследования, не имеет однозначного ответа. Результаты этого тщательного исследования освещают четкие траектории, по которым движутся различные составляющие субъективного благополучия на протяжении жизни. Авторы надеются, что это понимание может проложить путь к более целенаправленным усилиям, направленным на повышение уровня счастья в разных возрастных группах, с особым вниманием к людям старше 70 лет, среди которых преобладает тенденция к снижению уровня благополучия.

Однако сами исследователи признают, что дальнейшая работа необходима, показывая в своей статье: "Учитывая, что доказательств эффективности вмешательств, направленных на повышение благосостояния, все еще мало... будущие исследования в этой области крайне необходимы".

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