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Технологии и наука

Эллинистический бодишейминг: считали ли бы вас красивыми в Древней Греции

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Фото: Public Domain | Голова древнегреческой богини любви Афродиты

В Древней Греции красота имела первостепенное значение как для мужчин, так и для женщин. Множество художественных произведений и философских дискурсов античности свидетельствуют о глубоком почитании прекрасного в эту эпоху.

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Древние греки считали, что внешняя красота связана с внутренней красотой. Это означало, что люди исключительной красоты имеют достойные похвалы черты характера, тогда как те, кого считали "некрасивыми", были такими же некрасивыми с моральной точки зрения, пишет GreekReporter.

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В древнегреческом языке, красивых людей, особенно мужчин, часто называли "kaloskagathos" — словосочетание, сочетающее "kalos", что означает красивый, и "agathos", что означает добродетель. Однако, когда речь идет о женской красоте, то все сложнее.

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Венера Милосская
Фото: Public Domain

В области женской красоты границы размыты, поскольку в греческой мифологии и литературе невероятно красивые женщины, как и женщины в целом, часто изображались как злобные или, в лучшем случае, неоднозначные фигуры. Ярким примером этого парадокса является образ Елены Троянской.

Очевидно, что изображение прекрасных женщин часто было пронизано разногласиями. Гесиод, древнегреческий поэт, современник Гомера, в своем труде "Теогония", освещающем происхождение греческих божеств, охарактеризовал первую женщину как "kalon kakon", что означает прекрасное, но злонамеренное существо.

Брови и симметрия

Вопрос о сущности красоты вызывал непрерывные дискуссии в Древней Греции. Философы, математики и художники античности взялись за исчерпывающие исследования этой сложной темы.

В частности, математик Пифагор разработал Золотое сечение — геометрическую формулу, связывающую баланс и симметрию с красотой, которая охватывает не только человеческую эстетику, но и весь спектр бытия. Согласно этому, симметрия лица имела первоочередное значение в оценке красоты.

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Интересно, что эта симметрия распространялась и на брови
Фото: Соцсети

Интересно, что эта симметрия распространялась и на брови. В Древней Греции люди с бровями, сходившимися посередине, образуя так единую бровь, считались более симметричными, а следовательно, более красивыми.

Те, кому не хватало естественной брови, заполняли межбровное пространство черной подводкой, похожей на тени. Женщины той эпохи использовали эту технику не только для улучшения симметрии бровей, но и для того, чтобы подвести глаза и подчеркнуть ресницы.

Хотя многочисленные стандарты красоты прошлого не резонируют с современными представлениями, определенные элементы остаются удивительно актуальным. Возможно, Пифагор был прав. Неврологические и психологические тесты показали, что люди, как правило, отдают предпочтение лицам, которые являются симметричными, но не неестественными.

Эталоны мужской красоты

В Древней Греции существовали конкурсы красоты, известные как "калистея", похожие на современные. Интригует то, что эти античные конкурсы в основном были сосредоточены на мужчинах.

Однако на островах Лесбос и Тенедос сохранились записи о конкурсах красоты, в которых участвовали и женщины. Примечательно, что эти события были настолько значимыми, что их часто ассоциировали с Олимпийскими играми, либо совпадали с ними во времени, либо проводили на одной площадке.

Мужские стандарты красоты в Древней Греции были преимущественно связаны со телосложением. Желательные атрибуты включали атлетическое телосложение, которое характеризовалось четко очерченными, округлыми мышцами и минимальным количеством жировой ткани. Мужчины с рыжевато-светлыми волосами и полными губами считались образцом красоты в древнегреческом обществе.

Пышные формы

Интересно, что в Древней Греции придавали большое значение широким пропорциям задней части тела как у мужчин, так и у женщин. Известная Афродита Каллипигос, что буквально переводится как "Афродита Гарнозада", изображает богиню, которая гордо выставляет напоказ свою округлую заднюю часть.

Древние греки отдавали предпочтение женщинам с пышным животом и подтянутой талией. Изображения Афродиты, богини любви, отличались четким жировым мешочком в нижней части живота и большими бедрами, которые не были полностью округленными, в отличие от современной одержимости чрезмерно худощавыми телами.

Исторически избыток жира на теле был символом высокого социального статуса. И наоборот, стройных женщин обычно считали рабынями или работницами, которые занимались физически тяжелым трудом и часто не могли позволить себе достаточного питания.

Светлая кожа

В противоположность современным предпочтениям к загорелой коже, в Древней Греции идеалом красоты была бледная кожа. Такое стремление может показаться парадоксальным в регионе, характеризующемся палящей жарой и обильным солнечным светом, особенно для людей, склонных к средиземноморскому загару.

Однако социокультурная среда древних Афин в значительной степени ограничивала женщин, за исключением тех, которые занимали низшие социальные слои или находились в рабстве, домами. Следовательно, влияние солнечного света было ограничено, что приводило к естественной бледности, хотя и ценой несколько худощавого и нездорового вида.

Чтобы сохранить желанную светлую кожу, состоятельные греческие женщины прибегали к нанесению пудры на основе свинца. Эта практика, распространенная в античности, вызывает беспокойство в свете современных знаний о серьезной опасности для здоровья, связанной с воздействием свинца, включая задержку развития, бесплодие и деменцию. Женщины той эпохи использовали этот пастообразный тональный крем, чтобы достичь бледного цвета лица, скрывая недостатки.

Кроме того, женщины использовали природные компоненты, такие как свекла и ягоды, для создания румян и помады, придавая своему виду розовый румянец.

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Рыжие волосы и голубые глаза

В Древней Греции особенно почитали людей с голубыми глазами и рыжевато-русыми волосами. Учитывая генетическую преемственность между древними и современными греками, можно предположить, что древние разделяли определенные физические черты со своими современниками, включая относительную редкость голубых глаз и светлых волос.

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В Древней Греции особенно почитали людей с голубыми глазами и рыжевато-русыми волосами

Даже такие уважаемые фигуры, как Менелай, микенский царь, сыгравший ключевую роль в Троянской войне, описаны в "Одиссее" как "рыжеволосые". Аналогично, Елена Троянская, прославленная как самая красивая женщина своего времени, изображалась древнегреческими поэтами со светлой кожей, длинными золотисто-рыжими волосами и голубыми глазами.

Парики и оливковое масло

Что касается причесок, то элитные греческие женщины носили длинные волосы, часто заплетенные в сложные косы и прически. Если натуральных волос было недостаточно, женщины прибегали к парикам. И наоборот, женщины из низших социальных слоев или подневольные, как правило, были обязаны поддерживать короткую прическу.

Оливковое масло служило для греческих женщин универсальным средством для ухода за волосами и кожей. Применение оливкового масла было неотъемлемым элементом их ухода за собой.

Хотя голубые глаза в Древней Греции имели особую привлекательность, так же ценились большие, выразительные карие глаза, украшенные длинными темными ресницами. Эпитет "коровьи глаза", которым описана Гера в "Илиаде" Гомера, был не унизительным, а скорее уважительным комплиментом. Он указывал на наличие больших, круглых, карих глаз, отличавшихся густой бахромой ресниц, которыми в Древней Греции восхищались за их волшебный эффект.

Подытоживая, можно сказать, что в Древней Греции красота пронизывала все аспекты жизни общества, где физическая привлекательность приравнивалась к моральным добродетелям. Тогдашние стандарты и практики, хоть и существенно отличаются от современных идеалов, все же не чужды и сегодня.

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