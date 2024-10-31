Louis Vuitton представил эксклюзивную собачью будку из натуральной кожи (фото)

Абсолютная роскошь для лучшего друга человека стоит 66 тысяч долларов.

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Известный брэнд Louis Vuitton представил будку под названием Kennel Trunk для домашних питомцев из натуральной кожи. Стоит такая будка 66 тысяч долларов, о чем сказано на сайте компании.

У будки есть съемные дверцы и нижнюю часть для удобной уборки.

"Pharrell Williams (креативный директор мужской линии, — ред.) превращает традиционный жесткий корпус House в великолепную собачью будку. Абсолютная роскошь для лучшего друга человека, Kennel Trunk создает иллюзию дома с крышей и окнами. Очень функциональный, дверь съемная, а дно багажника можно открыть для легкой чистки", — сказано в описании товара.

Будка для питомцев LV Фото: Louis Vuitton

Будка для питомцев LV Фото: Louis Vuitton

Будка для питомцев LV Фото: Louis Vuitton

Ранее Фокус писал, что собака помогла спасти своего хозяина, который 30 дней выживал в лесу. Роберт Шок планировал пробежать около 32 км по тропе вдоль реки, взяв с собой только шорты, собаку Фредди и немного воды. Мужчину подвела его устаревшая карта.

Также мы сообщали о случае, когда собака следовала за фотографом Google Maps и появилась в более чем в 1000 местах. Золотистый ретривер Мару является "неофициальной собакой-поводырем" острова Чукдо в Японском море.