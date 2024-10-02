Неделя моды в Париже 2024: Зендая в стильном наряде посетила показ Louis Vuitton (фото)

Актриса известна своими смелыми модными решениями и гламурными образами. На показ знаменитого бренда Зендая выбрала эффектный наряд.

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Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендая продемонстрировала безупречный вкус вечером 1 октября на показе Louis Vuitton Весна 2025 в рамках Недели моды в Париже, сообщает Daily Mail.

28-летняя звезда "Челленджеров" выглядела шикарно в эффектном наряде. На мероприятие она надела изысканный черный пиджак с белыми воротниками с застежкой на одну белую цилиндрическую пуговицу. Верх наряда был украшен красной брошью в форме веера. Под жакет Зендая подобрала стильную бежевую юбку-фонарик от Louis Vuitton с оборками. Свой гламурный образ она дополнила сетчатыми колготками, черными туфлями с острым носком на высоких каблуках и черной кожаной сумочкой с короткими ручками. Светлые локоны Зендаи были собраны и уложены набок в аккуратную прическу. Звезда "Дюны" нанесла яркий макияж, подчеркнув губы красной помадой.

Зендая на показе Louis Vuitton Фото: Getty Images

Зендая возглавила звездный состав на показе люкс бренда в последний день Парижской недели моды, где к ней присоединились 55-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт и 35-летняя шведская актриса Алисия Викандер. Также на мероприятии присутствовали Синтия Эриво, Хлоя Грейс Морец, Дженнифер Коннелли, Джейден Смит и другие знаменитости.

Напомним, 11 апреля Зендая появилась на красной дорожке в странном наряде. Актриса произвела фурор в жилете в тонкую полоску, юбке до бедер с отделкой перьями.