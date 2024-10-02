Тиждень моди в Парижі 2024: Зендея в стильному вбранні відвідала показ Louis Vuitton (фото)

Акторка відома своїми сміливими модними рішеннями і гламурними образами. На показ знаменитого бренду Зендея вибрала ефектне вбрання.

Related video

Американська акторка, співачка, танцівниця і модель Зендея продемонструвала бездоганний смак увечері 1 жовтня на показі Louis Vuitton Весна 2025 у межах Тижня моди в Парижі, повідомляє Daily Mail.

28-річна зірка "Челленджерів" мала шикарний вигляд в ефектному вбранні. На захід вона одягла вишуканий чорний піджак з білими комірами із застібкою на один білий циліндричний ґудзик. Верх вбрання був прикрашений червоною брошкою у формі віяла. Під жакет Зендея підібрала стильну бежеву спідницю-ліхтарик від Louis Vuitton з оборками. Свій гламурний образ вона доповнила сітчастими колготками, чорними туфлями з гострим носком на високих підборах і чорною шкіряною сумочкою з короткими ручками. Світлі локони Зендеї були зібрані й укладені набік в акуратну зачіску. Зірка "Дюни" нанесла яскравий макіяж, підкресливши губи червоною помадою.

Зендея на показі Louis Vuitton Фото: Getty Images

Зендея очолила зірковий склад на показі люкс бренду в останній день Паризького тижня моди, де до неї приєдналися 55-річна австралійська акторка Кейт Бланшетт і 35-річна шведська акторка Алісія Вікандер. Також на заході були присутні Синтія Еріво, Хлоя Грейс Морец, Дженніфер Коннеллі, Джейден Сміт та інші знаменитості.

Нагадаємо, 11 квітня Зендея з'явилася на червоній доріжці в дивному вбранні. Акторка викликала фурор у жилеті в тонку смужку, спідниці до стегон з обробкою пір'ям.