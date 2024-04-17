Зендея в мереживному бюстьє зʼявилася на публіці (фото)

Акторка продовжує рекламувати свій новий фільм про тенісну зірку. Цього разу вона змінила образи зі спортивною тематикою на розкішне вечірнє вбрання.

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27-річна американська акторка Зендея відвідала прем'єру свого нового фільму Challengers ("Суперники") у Westwood Village Theatre у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Дівчина Тома Голланда, яка грає в картині тенісну зірку Таші Дункан, зʼявилася в чорній корсетній сукні Vera Wang з об’ємною рожевою спідницею зі шлейфом.

Верхня частина вбрання мала сміливий прозорий мереживний бюстьє, що підкреслював її декольте. Акторка уклала свої темні пасма в зачесаний пучок і зробила ніжний вечірній макіяж.

Зірка "Ейфорії" доповнила розкішний образ парою діамантових сережок.

Зендея Фото: Getty Images

Хоча раніше Зендея одягала ансамблі, натхненні тенісною тематикою, на кожній зупинці свого престуру, для цієї нагоди вона вибрала більш ніжний образ.

До акторки на публіці приєдналися її колеги по фільму Джош О'Коннор і Майк Фейст.

Зендея, Джош О'Коннор і Майк Фейст Фото: Getty Images

Джош зʼявився у великому сірому костюмі з м’ятною сорочкою на ґудзиках під ним. Майк був у чорному костюмі та туфлях.

У "Суперниках" Зендея грає висхідну зірку тенісу Таші Дункан, яка привертає увагу колег-гравців і найкращих друзів, Патріка та Арта, яких зіграли Джош і Майк.

Нагадаємо, Зендея похвалила свого бойфренда Тома Голланда.

Також Фокус писав про дивне вбрання Зендеї на червоній доріжці.