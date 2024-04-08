Мінісукня та туфлі з мʼячами: Зендея зʼявилася на фотоколі фільму в Римі (фото)

У новій картині "Суперники" акторка грає висхідну зірку тенісу Таші Дункан. Для події в столиці Італії вона обрала спеціальне взуття.

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27-річна американська акторка Зендея зʼявилася в сріблястій мінісукні та спеціальних туфлях з тенісними м’ячами, коли прибула на фотокол свого нового фільму "Суперники" в Римі в понеділок, 8 квітня 2024. Про це пише Daily Mail.

Дівчина Тома Голланда зʼявилася в ансамблі з плісированою спідницею та глибоким декольте. Білі туфлі-човники зірки екрану були з яскраво-зеленими тенісними м’ячами, що відповідає тематиці спортивної картини.

Зендея в Римі Фото: Getty Images

На Зендеї також були срібні сережки, а її коротке світле волосся було укладене назад. Акторка зробила гламурний макіяж.

На фотоколі до неї приєдналися двоє інших головних героїв фільму Джош О'Коннор і Майк Фейст.

Знімальна група фільму "Суперники" Фото: Getty Images

Зендея грає висхідну зірку тенісу Таші Дункан, яка привертає увагу колег-гравців і найкращих друзів, Патріка та Арта, яких зіграли Джош і Майк.

Зендея в Римі Фото: Getty Images

"Фільм "Суперники" від режисера-візіонера Луки Ґуаданьїно розкаже про Таші Дункан, колись неймовірно талановиту тенісистку. Тепер вона стала тренеркою та силою, яка ніколи не вибачається за свою гру на корті та поза ним. Чоловік Таші – теж тенісист – лідирує за серією програшів, але вона придумує, як здолати невдачі. Та план Таші стикається із несподіваним поворотом, адже наступний суперник чоловіка – Патрік – його колишній найкращий друг і екскоханий Таші. Оскільки минуле й сьогодення зустрічаються, а напруга зростає, Таші мусить запитати себе, чого коштуватиме перемога", — зазначається в описі до трейлеру картини.

Трейлер фільму "Суперники"

Нагадаємо, Зендея отримала в Парижі величезний круасан.

Також Фокус писав про рідкісний вихід Зендеї та Тома Голланда.