Зендея вийшла на публіку в образі нареченої (фото)

Знаменитість обрала образ зі шлейфом. Вона відвідала премʼєру свого нового фільму у Франції.

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27-річна американська акторка Зендея зʼявилася на публіці в образі нареченої, відвідавши прем'єру свого нового фільму "Суперники" в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану обрала для виходу розкішну білу сукню без бретелей, виходячи на червону доріжку у французькій столиці. Вбрання включало приталений ліф з акцентним поясом і довгим шлейфом.

Зендея Фото: Getty Images

Дівчина Тома Голланда доповнювала вечірній образ діамантовим намистом, сережками та каблучкою.

Зендея Фото: Getty Images

Зазначимо, що фільм "Суперники" — це спортивна драма, у якій Зендея опинилася в центрі напруженого любовного трикутника.

Трейлер фільму "Суперники"

Акторка наразі не одружена, проте кілька років зустрічається з Томом Голландом.

Зіркова пара познайомилася на зйомках картини "Людина-павук: Повернення додому" у 2016 році. Певний час ходили чутки про їхній роман, проте Том та Зендея не підтверджували їх. Пара розповіла про стосунки лише восени 2021 року.

Після цього закохані хоч і стали частіше зʼявлятися разом на публіці, проте практично не коментували своє особисте життя.

Зендея та Том Голланд Фото: Tracy Borman\Twitter

Нагадаємо, Зендея відвідала подію в сукні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про рідкісну появу Зендеї та Тома Голланда на публіці.