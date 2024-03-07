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Стиль життя

Зендея в сукні з глибоким декольте вийшла у світ (фото)

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Фото: Getty Images | Зендея

Дівчина Тома Голланда відвідала Green Carpet Fashion Awards. Для появи вона обрала вбрання з бахромою.

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27-річна американська акторка Зендея вийшла у світ у розкішній сукні з бахромою та глибоким декольте. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Дюни" відвідала Green Carpet Fashion Awards у 1 Hotel West Hollywood у Лос-Анджелесі. Дівчина Тома Голланда продемонструвала своє почуття стилю в глибокій сукні з бахромою омбре, яка мала бісер і дизайн зміїної шкіри.

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Зендея
Фото: Getty Images

Темне волосся Зендеї було наполовину закріплене назад, спадаючи вниз по спині кучерями. Вона ще більше підкреслила свій вечірній образ кількома срібними браслетами та зробила легкий макіяж.

Зендея Fullscreen
Зендея
Фото: Getty Images

Щорічна подія відзначає "людей та організації, які мають вирішальне значення для колективної трансформації будь-якої спільноти". На заході також зʼявилася дружина Джона Ледженда Кріссі Тейген, стиліст Лоу Роуч та інші знаменитості.

Наразі Зендея зустрічається з британським актором Томом Голландом. Про їхні стосунки стало відомо наприкінці 2021, хоча до цього їх кілька років підозрювали в романі. Після виходу третього фільму про Людину-павука з Голландом у головній ролі пара кілька разів офіційно зʼявлялася на публіці, проте рідко коментує своє особисте життя.

Зендея та Том Голланд Fullscreen
Зендея та Том Голланд
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Зендея обрала дуже відверту сукню на премʼєру другої "Дюни".

Також Фокус писав про рідкісний коментар Зендеї щодо її бойфренда Тома Голланда.