Зендея дала рідкісний коментар про Тома Голланда (відео)

Зіркова пара підтвердила свої стосунки у 2021 після кількох років чуток. Вони намагаються тримати особисте життя подалі від уваги публіки.

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27-річна американська акторка Зендея дала рідкісний коментар про свого бойфренда Тома Голланда, 27. Думками зірка екрану поділилася в розмові з Buzzfeed.

Коли журналіст попросив назвати когось з акторського складу "Дюна: Частина 2" з найбільшою "харизмою", Зендея згадала свого коханого Тома, попри те, що він не знімається в новому фільмі Дені Вільньова.

"Rizz — це скорочення від харизма, правда? У кожного своя. Я думаю, що той, хто має прекрасну харизму, не є в акторському складі "Дюни", але я знаю його особисто, він підходить для мене, це містер Том Голланд", — зізналася зірка серіалу "Ейфорія".

Зендея

Акторка зазначила, що вона "тиха" сторона, тому навички коханого завжди її вражали.

"Я більш сором'язлива і тиха, тому потрібно трохи більше, щоб витягнути мене з моєї шкаралупи. Але він чудово вміє просто спілкуватися з людьми та знайомитися з ними", — розповіла кохана зірки "Людини-павука".

"У нього такий природний дар", — підсумувала Зендея.

Зендея та Том Голланд Фото: Getty Images

"Мені подобається, як вони говорять одне про одного. Це так мило", — написав один коментатор, а інший додав: "Вона так любить цього чоловіка".

Нагадаємо, Зендея відреагувала на сцени, у яких вона цілується з Тімоті Шаламе в другій частині "Дюни".

Також Фокус писав про чутки щодо розставання Тома Голланда та Зендеї.