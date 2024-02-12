Зендея в білосніжній сукні зі спіральним ліфом зʼявилася на фотоколі "Дюни" (фото)

Зірка екрану обрала вбрання у світлих відтінках для події в Парижі. До неї приєдналися Тімоті Шаламе, Остін Батлер та інші актори фільму.

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27-річна американська акторка Зендея відвідала фотокол другої частини "Дюни" в Парижі в білосніжній сукні з акцентним спіральним ліфом. Про це пише RCFA.

Зірка екрану обрала для появи у столиці Франції вбрання від Alaïa La Robe Spirale із колекції осінь 2024. Креативний директор бренду Пітер Мюльє створив для Зендеї сукню без бретелей та з розрізом на стегні у вигляді асиметричної спідниці. Таким чином вбрання максимально підкреслювало струнку фігуру акторки.

На ногах Зендеї були гострі туфлі в тон основного образу. Вона зібрала волосся в пучок та зробила легкий макіяж, позуючи на фоні Ейфелевої вежі в Парижі. Знаменитість практично повністю відмовилася від аксесуарів, зосередивши увагу на сукні Alaïa.

Зендея в Парижі Фото: Getty Images

До французької столиці, окрім зірки "Ейфорії", прибули інші актори "Дюни" та режисер картини Дені Вільньов. Зокрема, на фотоколі зʼявилися Тімоті Шаламе та Остін Батлер.

Режисер та актори "Дюни" Фото: Getty Images

Головний герой картини Тімоті Шаламе обрав для появи на публіці чорний гольф та коричневі шкіряні штани.

Тімоті Шаламе та Зендея в Парижі Фото: Getty Images

Зазначимо, що перша частина фільму Дені Вільньова вийшла наприкінці 2021 року. Показ продовження розпочнеться з 29 лютого 2024 року.

Нагадаємо, Зендея та Тімоті Шаламе зізналися, що їм було незручно цілуватися під час зйомок "Дюни".

Також Фокус писав про чутки щодо розриву Тома Голланда та Зендеї.