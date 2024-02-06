Зендея у відвертому ансамблі відвідала захід, присвячений "Дюні" (фото)

Картина вийде на широкі екрани 29 лютого 2024 року. Наразі акторський склад рекламує фільм по всьому світу, зокрема в Мексиці.

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27-річна американська акторка Зендея відвідала захід, присвячений продовженню "Дюни", у відвертому ансамблі. Про це пише Daily Mail.

Дівчина Тома Голланда напередодні зʼявилася на рекламному заході в Мехіко.

Зендея грає роль Чані, члена фрименів, племені, що живе в пустелях Арракіса, коли колонізатори з іншого світу намагаються вкрасти природні ресурси планети.

На фотосесії в готелі "Four Seasons" акторка продемонструвала відвертий образ із сірої, червоної, оливкової та чорної тканини, яка обгорнула її груди та ноги.

Вбрання віддзеркалювало костюми, які носить її персонаж, щоб вижити в пустелі.

Зендея Фото: Getty Images

Ансамбль також містив чорно-червону спідницю з розрізом до стегна.

Щоб завершити свій образ, знаменитість зібрала своє темне волосся в охайну зачіску та зробила вечірній макіяж.

Зендея Фото: Getty Images

До Зендеї приєдналися кілька її колег, зокрема Тімоті Шаламе, Остін Батлер та Флоренс П’ю.

Зендея Фото: Getty Images

Виконавець головної ролі в картині Дені Вільньова, Тімоті Шаламе, зʼявився в Мексиці в повністю темному образі. Остін Батлер обрав сірий костюм з білою футболкою. А Флоренс Пʼю продемонструвала топ та спідницю в підлогу з паєтками.

Актори "Дюни" Фото: Getty Images

Зазначимо, що премʼєра "Дюни" в Україні запланована на 29 лютого 2024 року.

Трейлер другої частини "Дюни"

Нагадаємо, Зендея зʼявилася на публіці з новою зачіскою.

Також Фокус писав про зйомку Зендеї для рекламного кампейну відомого косметичного бренду.