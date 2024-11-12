Тімоті Шаламе зізнався, що йому відмовляли на кастингах через недостатню вагу

28-річний актор міг зіграти головні ролі у франшизах "Дивергент" та "Той, що біжить лабіринтом", але не пройшов кастинг. Усьому вина — надто мала для ролі вага.

Тімоті Шаламе розповів про те, що на початку карʼєри неодноразово стикався з відмовою у ролях через худобу. Про це він зізнався в інтерв'ю для Apple Music, яке вийшло 11 листопада.

"Коли я проходив прослуховування для "Той, що біжить лабіринтом" та "Дивергент", тобто для фільмів, які виходили в той час, відгуки завжди були такими: "Ох, у тебе не те тіло", — розповів Шаламе в інтерв'ю Зейну Лоу, опублікованому у вівторок.

Вихід був один — або набирати вагу для головних ролей, або забути про зйомки у блокбастерах.

"У мене був агент, який подзвонив мені і сказав: ""Тобі треба набрати вагу", загалом, не агресивно, але ти розумієш".

У підсумку, актор не пожалів про цей досвід, оскільки це підштовхнуло його до вибору менш бюджетних фільмів на кшталт "Назви мене своїм імʼям", які і прославили його імʼя в індустрії.

"Я знайшов свій шлях у цих дуже персоналізованих фільмах…"Назви мене своїм імʼям", "Гарний хлопчик", "Маленькі жінки" тощо. Вони були менш бюджетні, але дуже особисті фільми, які з'явилися в цьому кінопросторі. Саме тут я знайшов свій ритм, свою впевненість, свій потік, називайте це як завгодно", — додав актор

Ба більше, подібний досвід, за словами Шаламе, допоміг йому знайти спільне між ним і Бобом Діланом, якого він зіграв у новому байопіку "Повна невідомість".

Нагадаємо, що Шаламе вже відзначився головними ролями у стрічках "Вонка" та "Дюна: Частина друга", які стали касово успішними та отримали позитивні відгуки критиків. Сумарно фільми заробили більше 1 мільярда доларів у світовому прокаті та закріпили репутацію Шаламе, як комерційно успішного актора.