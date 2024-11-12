Тимоти Шаламе признался, что ему отказывали на кастингах из-за недостаточного веса

28-летний актер мог сыграть главные роли во франшизах "Дивергент" и "Бегущий по лабиринту", но не прошел кастинг. Всему виной — слишком малый для роли вес.

Тимоти Шаламе рассказал о том, что в начале карьеры неоднократно сталкивался с отказом в ролях из-за худобы. Об этом он признался в интервью для Apple Music, которое вышло 11 ноября.

"Когда я проходил прослушивания для "Бегущего по лабиринту" и "Дивергента", то есть для фильмов, которые выходили в то время, отзывы всегда были такими: "Ох, у тебя не то тело", — рассказал Шаламе в интервью Зейну Лоу, опубликованном во вторник.

Выход был один — либо набирать вес для главных ролей, либо забыть о съемках в блокбастерах.

"У меня был агент, который позвонил мне и сказал: ""Тебе надо набрать вес", в общем, не агрессивно, но ты понимаешь".

В итоге, актер не пожалел об этом опыте, поскольку это подтолкнуло его к выбору менее бюджетных фильмов вроде "Назови меня своим именем", которые и прославили его имя в индустрии.

"Я нашел свой путь в этих очень персонализированных фильмах… "Назови меня своим именем", "Красивый мальчик", "Маленькие женщины" и так далее. Это были менее бюджетные, но очень личные фильмы, которые появились в этом кинопространстве. Именно здесь я нашел свой ритм, свою уверенность, свой поток, называйте это как угодно", — добавил актер

Более того, подобный опыт, по словам Шаламе, помог ему найти общее между ним и Бобом Диланом, которого он сыграл в новом байопике "Полная неизвестность".

Напомним, что Шаламе уже отметился главными ролями в лентах "Вонка" и "Дюна: Часть вторая", которые стали кассово успешными и получили положительные отзывы критиков. Суммарно фильмы заработали более 1 миллиарда долларов в мировом прокате и закрепили репутацию Шаламе, как коммерчески успешного актера.