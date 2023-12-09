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Культура

"Вонка": Зачем смотреть киносказку о борьбе с коррупцией при помощи психотропного шоколада

Вонка 2023, шоколадная фабрика, роальд даль, вилли вонка, умпа лумпа
Кадр из фильма "Вонка"

На экраны Украины вышел долгожданный фильм об эксцентричном шоколатье Вилли Вонке.

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"Вонка" – это фильм-приквел к повести популярного британского писателя Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" (1964): о мальчишке из бедной семьи, которому посчастливилось под оберткой шоколада найти приглашение на кондитерское предприятие шоколадного магната Вилли Вонки. Вышло две громких экранизации: 1972 года с Джином Уайлдером и 2005 – с Джонни Деппом. Авторы, выкупив права на образ, решили написать и снять совершенно оригинальную историю о юности Вонки. Фокус расскажет, насколько им это удалось.

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Джин Уайлдер в роли Вилли Вонки

Роальд Даль (1916 – 1990) все чаще экранизируется последнее время. Мы только писали яркой экранизации его "Чудесной истории Генри Шугара" американским режиссером Уэсом Андерсоном. Почему? Потому, что Даль умело вводит в свои сказочные фантазии суровые социальные реалии. Поэтому эксцентричный владелец шоколадной фабрики Вилли Вонка – один из самых известных героев в англоязычном мире.

джонни депп Вонка, шоколадная фабрика, роальд даль, вилли вонка, умпа лумпа Fullscreen
Джонни Депп в роли Вилли Вонки

Сказки Даля вроде бы и уводят от действительности, но в тоже время и максимально приближают к ней – в гротескной форме. Это напоминает "Рождественские рассказы" Чарльза Диккенса: их постоянно экранизируют, но всякий раз на новом технологическом витке.

"Чарли и Шоколадная фабрика": фантазия в духе Роальда Даля

История с воплощением Вилли Вонки в кино похожа. Фильм "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1972 года хвалили за все, кроме технического уровня изображения фабрики. К экранизации 2005 года Тима Бертона мало претензий, кроме мрачности тона, но – таков стиль самого режиссера.

Понятно, почему британцы – режиссер Пол Кинг ("Приключения Паддингтона") и сценарист Саймон Фарнаби решили создать новое творение на основе выкупленного студией Warner Bros. Pictures образа Вилли Вонки: чтобы не конкурировать с идеальной экранизацией. Но тут перед ними встала другая амбициозная задача – им нужно сделать текст в духе самого Роальда Даля, а это совсем непросто. Сразу скажем: частично это получилось.

Британская атмосфера романа о нравах

Образ юного Вонки в исполнении Тимоти Шаламе ("Дюна") – органичен. Он такой — трепетный идеалист, как и любой принц, пока не стал королем – в данном случае, шоколадным. Есть у него и предпринимательская жилка, и желание стать владельцем собственной фабрики.

В кармане у Вилли, когда он попал в Город, было несколько соверенов, которые он быстро и легкомысленно спустил. С безденежья и начинаются его злоключения. Главный герой попадает в некий отель, напоминающий работный дом в "Приключениях Оливера Твиста" Диккенса. Здесь авторам удалось максимально воплотить вот эту жесткую, "чисто британскую" атмосферу: есть тут и бедные сиротки, и жестокие, нечистые на руку хозяева, и изобретательность главного героя (он, помимо создания рецептов шоколада, делает машины в духе стимпанка), которая противостоит беспределу.

Юный предприниматель сразу столкнется с местной мафией, которая давно купила полицию Города и называется "шоколадным картелем". В киномюзикле показана коррупция, недобросовестная конкуренция, подлоги, мошенничество, взяточничество, попытки убийства. Пороки буквально разъедают верхушку Города, включая священников, главу которых потешно сыграл Роуэн Аткинсон (Мистер Бин).

Чудо-шоколад психотропного действия

Однако эти негодяи торгуют вкусным, но обычным шоколадом ( "Чем проще рецепт, тем лучше").

В то время как шоколад Вонки имеет психотропное действие: он вызывает вкус красного вина или виски, пробуждает воспоминания детства или забытые романтические чувства, а может просто вызвать эйфорию. Короче, шоколад Вонки по фильму – сильнейший психотропный стимулятор.

Шоколад Вонки у Даля – фантастически хорош по качеству, а из сладостей можно делать горы и реки, но и только. Здесь же шоколад Вилли – что-то вроде пряности из "Дюны" (образ Тимоти Шаламе тут перекликается с его же Полом Атрейдесом). Шоколад Вонки в фильме не только "вставляет" гораздо круче, чем продукт его властных конкурентов: мальчик умеет изменять его состав таким образом, что "штырит" по-разному. А еще можно от этих конфеток и улететь куда подальше – не от удовольствия, а чисто физически. Вилли Вонка – гениальный инженер-технолог с щепоткой магических способностей.

Замах авторов был большой. А воплощение?

Для взрослых вся эта сатирическая фэнтезийная фантасмагория кажется слишком наивной, а для детей – местами не очень понятной. Хотя есть просто потрясающие эпизоды, например, романтическая линия двух бывших одноклассников ("Я помню, как ты на меня смотрел на уроке химии"), утраченную страсть в которых разбудил шоколад Вонки. Или преследование жирафом священника -"шокоголика" в лице Аткинсона.

Хорош Хью Грант в роли умпа-лумпы по прозвищу Коротышка — с оранжевой кожей и зелеными волосами. Его пигмей нагл, импозантен и находчив.

Для Тима Бертона сценарист Джон Огаст придумал историю с папой Вилли Вонки – стоматологом Уилбурном Вонкой. Именно из-за того, что отец не выносил сладостей, Вилли в детстве никогда не ел конфет, поэтому однажды сбежал из дома. А Пол Кинг и Саймон Фарнэби наградили Вилли мамой, которая как раз умела готовить шоколад, но рано ушла из жизни. Эта сентиментальная линия в духе Диккенса неплохо вплетена в повествование.

И на все 125 млн долларов тут отличное шоу – танцоры, оркестры, мини-фабрика-чемодан (в стиле стимпанка), дизайн витрины и холл магазина Вонки – все с размахом. И тут мы плавно переходим к тому, что в картине лишнее – это, блин, несметное количество музыкальных номеров. Их тут – крайний перебор.

Встал – песня, сел – песня, пошел – песня. И такая основательная, будь это хоть жалостливый монолог бедной сиротки, а и ей подавай мощную симфоническую аранжировку. Этих песен тут десятки, и из-за них действие почти безнадежно вязнет. Я знаю буквально один случай, где в полукриминальном сюжете музыкальная составляющая не тормозит действие – это киномюзикл "Чикаго" (2002). Или совсем уж голливудская классика, например, "Весь этот джаз" (1979). Но там эти номера – непременная часть развития сюжета, а здесь без половины песен можно точно обойтись. Это намного бы облегчило восприятие картины.

Трейлер фильма "Вонка"
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