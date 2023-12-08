Премьеры Netflix. "Мятежная Луна" Зака Снайдера, блэкаут с Джулией Робертс, "Побег из курятника-2"

В декабре Netflix представит немало интригующих премьер в разных жанрах: от анимационной комедии до космической оперы.

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Лидирующая в мире цифровая платформа Netflix в декабре предлагает несколько масштабных полнометражных релизов, среди которых сетевой апокалипсис "Оставь мир позади" с Джулией Робертс и Итаном Хоуком, космическая опера "Мятежная Луна" Зака Снайдера, байопик о Леонарде Бернстайне с Брэдли Купером. Вишенка на торте — остроумный полнометражный мультфильм "Побег из курятника-2" оскароносного британца Сэма Фелла. Плюс бонус для новогоднего настроения – "Рождественские приключения Белоснежки".

"Оставь мир позади" / Leave The World Behind

США, 2023, драма, катастрофа

Премьера: 8 декабря.

В ролях: Джулия Робертс, Итан Хоук, Махершала Али, Кевин Бэйкон, Михаэль Херролд

Очередная фишка, связанная, по всей видимости, с проделками ИИ. Литературной основой сценария стал роман Румаана Алама "Оставь мир позади", опубликованный в 2020 году.

Благополучная и зажиточная семья с двумя детьми бронирует для отдыха дом на побережье — в Лонг-Айленде. Все классно здесь, но почему-то не работает телевизор и нет Wi-Fi.

Вечером к ним вдруг приходят мужчина и женщина и заявляют, что это — их дом, а в Нью-Йорке случилась катастрофа: глобальная кибератака вызвала блэкаут, а в результате аварии происходит массовое отключение потребителей от Сети.

В Украине во время войны блэкаутами не удивить. А для американцев, это, конечно, в новинку.

Две семьи борются за выживание в условиях, когда технологии перестали работать.

Трейлер фильма "Оставь мир позади"

"Побег из курятника 2" / Chicken Run: Dawn of the Nugget

Великобритания, США, Франция, 2023, анимация, комедия

Премьера: 15 декабря

Мультик "Побег из курятника 2" срежиссирован оскароносным Сэмом Феллом на студии Aardman Animations в коллаборации с Netflix Animation. Это сиквел любимого многими "Побега из курятника" (2000). История продолжается после смелого побега с фермы Твиди.

Успешно совершив опасное бегство с фермы миссис Твиди, Джинджер наконец-то осуществила свою мечту — мирный остров-убежище для всей стаи куриц, вдали от опасностей человеческого мира. Когда у нее и Роки появилась крошка по имени Молли и казалось, теперь счастье должно длиться бесконечно долго, на горизонте возник новый враг.

Трейлер фильма "Побег из курятника 2"

"Маэстро" / Maestro

США, 2023, байопик

Премьера: 20 декабря

В ролях: Брэдли Купер, Кэри Маллиган, Мэтт Бомер, Майя Хоук, Сара Сильверман

Брэдли Купер после мегауспеха в 2018 году своего музыкального фильма "Звезда родилась" (при бюджете $40 млн сборы составили $436 млн ) с Леди Гагой и самим собой в главных ролях замахнулся на байопик о самом популярном дирижере и композиторе США Леонарде Бернстайне (1918 — 1990), который, в частности, написал музыку к фильму "Вейстсайдская история" 1961 года (история про две банды — адаптация "Ромео и Джульетты" Шекспира по-американски), получившему десять "Оскаров".

Это биографическая лента о жизни дирижера и композитора Леонарда Бернстайна и его браке с женой Фелицией. Но также она проливает свет на отношения композитора с другими женщинами и даже с мужчинами, о чем его жена знала. Так акцент на личной жизни композитора обещает быть несколько скандальным.

Саундтрек был исполнен знаменитым Лондонским симфоническим оркестром, а это — заявка на качество.

Трейлер фильма "Маэстро"

"Мятежная Луна"/ Rebel Moon — Part One: A Child of Fire

США, Венгрия, Швеция, Дания, Великобритания, 2023, фантастика, боевик, космическая опера

Премьера: 22 декабря

В ролях: София Бутелла, Джимон Хонсу, Михиль Хейсман, Чарли Ханнэм, Фра Фи

"Мятежная Луна" — очень ожидаемый фильм в жанре космической оперы от Зака Снайдера, который когда-то революционировал своими "300 спартанцами" картины с эпическими битвами.

Будучи фанатом космической эпопеи Джорджа Лукаса, Снайдер задумал свою "Мятежную Луну" как более взрослый взгляд (16+) на вселенную "Звездных войн", скрестив ее с фильмом Акиры Куросавы "Семь самураев".

Действие происходит в мирной колонии под названием Луна Вельдт на границе далекой галактики. Непокорная планета сталкивается с угрозой уничтожения со стороны армии имперского регента Бализариуса. Жители колонии, пытаясь отразить эти полчища, отправляют своего посла — молодую женщину по имени Кора, которая сама когда то служила Империи — просить помощи у разных воинов с соседних планет.

Трейлер фильма "Мятежная Луна"

Поскольку приближаются зимние праздники, то бонусом нашим читателям послужит цифровой рождественский релиз от Lionsgate Movies, который выйдет 19 декабря.

"Рождественское приключение Белоснежки" / Snow White’s Christmas Adventure

США, 2023, фэнтези, семейный, приключения

В ролях: Дженнифер Мискиати, Рейне Кэмпбелл, Элайджа Роуэн

"Рождественское приключение Белоснежки" — первая из будущих экранизаций сказки "Белоснежка". В 2024-м выйдет "Белоснежка и Злая Королева" от Daily Wire. В 2025 свою версию выпустит Walt Disney. Напомним, что первая экранизация сказки братьев Гримм вышла на экраны в далеком 1937 году. "Белоснежка и семь гномов" был первым полнометражным проектом компании Walt Disney.

Сюжет и здесь примерно тот же: злобная королева, которой не дает покоя красота юной падчерицы, решает погубить ее в дремучем лесу. Но оставшаяся в живых девушка встречает семерых гномов, которые становятся ее верными друзьями.

"Поддайтесь волшебству совершенно нового семейного приключения. Когда перед Рождеством злая королева околдовывает любимого принца Белоснежки, прекрасная принцесса должна собрать своих друзей, снять проклятие и показать королеве истинную силу любви", — пишут авторы "Белоснежки-2023".

Однако, судя по ролику, с гномами у них как-то не сложилось, с Белоснежкой, которую играет Дженнифер Мискиати ("Проклятье слепых мертвецов") и блондином-принцем (Элайджа Роуэн, "Викинги") ситуация получше, но кто реально украшает картину – это злая темнокожая королева в исполнении Рейне Кэмпбелл ("Малефисента: Владычица тьмы"): такой колоритный отрицательный персонаж стоит всех положительных. В преддверии будущих крупных экранизаций будем считать эту постановку "Белоснежки" разминочной.

Трейлер фильма "Рождественское приключение Белоснежки"

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