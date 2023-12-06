Блокбастеры декабря. Юность Вилли Вонки, продолжение "Трех мушкетеров" и новое королевство Аквамена

Декабрь оказался щедр на интересные премьеры с россыпями звезд.

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Вас ждет "Вонка" (тот самый основатель волшебной Шоколадной фабрики) с Тимоти Шаламе и Калой Лэйн, "Три мушкетера: Миледи" с Венсаном Касселем и Евой Грин, фильм-победитель Канн "Анатомия падения", а так же "Аквамен и затерянное королевство" с Джейсоном Момоа, Патриком Уилсоном и Николь Кидман. Плюс отечественное "Ограбление по-украински" и непростая судьба основателя "Феррари".

Вонка / Wonka

США, 2023, комедия, приключения, семейный, фэнтези

Премьера: 6 декабря

В ролях: Тимоти Шаламе, Кала Лэйн

Основанный на ярком персонаже из книги "Чарли и шоколадная фабрика", фильм рассказывает удивительную историю о том, как величайший в мире изобретатель, фокусник и шоколадник стал тем Вилли Вонкой, которого мы знаем.

Судя по ролику, магические и кулинарные способности поначалу не сильно помогли в продвижении своего "лучшего в мире шоколада" – конкуренты и злопыхатели хотели стереть Вилли Вонку в пыль. Но парня нельзя остановить в его решимости изменять мир кусочек за кусочком, доказывая, что самые лучшие вещи в жизни начинаются с мечты. Сколько бы врагов у этой мечты ни оказалось.

Трейлер фильма "Вонка"

Ограбление по-украински

Украина, 2022, боевик, комедия

Премьера: 7 декабря

В ролях: Остап Халавко, Даша Астафьева, Владимир Горянский, Влад Яма, Василий Вирастюк

Детский тренер по плаванию Алекс по уши влюбляется в недостижимую красавицу. Для того чтобы ему хватило денег на ее штурм, Алекс решает… грабануть банк! Да к тому же он залил водой соседей: пришла пора действовать.

Но, конечно, ограбление идет не по плану и оборачивается непредсказуемыми приключениями не только для главного героя, но и для всех, кто оказался рядом.

Трейлер картины "Ограбление по-украински"

Три мушкетера: Миледи / Les trois mousquetaires: Milady

Франция, Германия, Испания, 2023, боевик, история, приключения

Премьера: 14 декабря

В ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ева Грин, Лина Кудри

Это вторая часть новых французских "Трех мушкетеров" (первая была весной этого года). В этом блокбастере мушкетеры выглядят, как киллеры, а король и кардинал не как вельможи-аристократы, а как прожженные современные политики. Это неонуарная фантазия-боевик на тему классического первоисточника Александра Дюма.

В первой части была специально придумана история для Атоса. Посмотрим вторую, где в центре — Миледи. А то Ева Грин никак не проявила себя в первом фильме.

По сюжету, на глазах у Д'Артаньяна похищают его любимую Констанцию (Лина Кудри). Чтобы спасти девушку, мушкетер объединяет усилия с той самой загадочной Миледи Винтер (Ева Грин). Однако вскоре Д'Артаньян узнает темную, оборотную сторону этой красивой женщины — и мало гасконцу не покажется.

Трейлер фильма "Три мушкетера: Миледи"

Анатомия падения / Anatomie d'une chute

Франция, 2023, драма, криминал, триллер

Премьера: 14 декабря

В ролях: Сандра Хюллер, Сванн Арло

"Анатомия падения" режиссера Жюстин Трие получила "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах в этом году. Название фильма на французском — это оммаж в сторону американского судебного детектива "Анатомия убийства" (1959) Отто Премингера. По жанру "Анатомия падения" — это микс судебного детектива и семейной драмы с напряжением, как у психологического триллера.

Из верхнего окна своего дома во французских Альпах выпал мужчина. Погиб композитор, писатель и преподаватель в одном лице Самуэль. Его жена во время происшествия находилась в соседней комнате.

Супруга композитора — Сандра, успешная писательница, немка по национальности, которая переехала во Францию вместе с мужем и до сих пор не освоила французский: дома они говорят по-английски. У них сын-подросток.

Семья жила зажиточно, но на отшибе. Свидетелей нет, кроме сына супругов. Вся судебная машина теперь направлена на выяснение их отношений. Стало известно, что муж и жена конфликтовали. Накануне гибели была ссора…

Трейлер фильма "Анатомия падения"

Аквамен и затерянное королевство / Aquaman and the Lost Kingdom

США, 2023,боевик, приключения, фантастика, фэнтези

Премьера: 21 декабря

В ролях: Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Николь Кидман, Эмбер Херд, Бен Аффлек

Черная Манта не смог победить Аквамена с первого раза, но не оставил желания отомстить за смерть отца. Однако на этот раз он еще более опасен и стремится уничтожить своего врага раз и навсегда.

Черная Манта использует мощь мифического Черного Трезуба, пробуждающего древнюю страшную силу. Чтобы остановить его, Аквамен обратится к своему заключенному брату Орму, бывшему королю Атлантиды, чтобы заключить неожиданный союз. Они должны отвергнуть разногласия, чтобы защитить королевство и спасти семью Аквамена и мир от уничтожения.

Привлекает ряд голливудских звезд первого ряда в этих водных приключениях (см. "В ролях").

Трейлер фильма "Аквамен и затерянное королевство"

Феррари / Ferrari

США, Великобритания, Италия, 2023

Премьера: 28 декабря

В ролях: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шэйлин Вудли

Лето 1957 года. Компания бывшего автогонщика Энцо Феррари переживает кризис. Банкротство преследует фирму, которую он с женой Лаурой основал десять лет назад.

Их брак проходит одно испытание за другим: сначала — потерю единственного сына, после — признание и принятие сына, рожденного Энцо вне брака.

Чтобы спасти семейный бизнес, Феррари решает рискнуть и поставить все на Милле Милья — культовую гонку длиной 1000 миль по Италии: или пан, или пропал.

Трейлер фильма "Феррари"

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